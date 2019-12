Trẻ sơ sinh khóc không chỉ vì đói, có những nguyên nhân sau mẹ cần phải biết

Khi nghe tiếng khóc của trẻ sơ sinh, những người lần đầu làm mẹ đều cảm thấy rối bời không yên. Các mẹ đều thắc mắc lý do khiến bé khóc là gì? Phải chăng bé đang đói, bé cảm thấy không thoải mái hay là do tã bẩn? Kể cả khi mẹ đã kiểm tra cẩn thận và cho bé bú no, những bé vẫn òa khóc. Rốt cục nguyên nhân là tại sao trẻ sơ sinh khóc?



Trẻ sơ sinh dùng tiếng khóc để diễn đạt ngôn ngữ của riêng bé. Bé sẽ khóc khi muốn bày tỏ tình cảm hoặc mong muốn của chính mình.

1. "Con rất khỏe mạnh"

Mẹ thay tã cho bé và cho bé bú sữa no, tinh thần của bé đang rất tốt. Không hiểu sao đột nhiên bé khóc òa và tiếng khóc ngày càng nỉ non.

Bé sẽ dùng tiếng khóc như là cách thông báo với mẹ rằng: "Con đói bụng".

Các mẹ đừng vội lo lắng, bởi đây là tiếng khóc nỉ non của trẻ nhỏ, cũng là cách trẻ vận động và tiêu hao năng lượng. Điều này không ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ và cảm giác ngon miệng của bé. Bé chỉ đang muốn cho mẹ biết rằng: "Con rất khỏe mạnh". Mẹ chỉ cần trò chuyện và an ủi bé, bé sẽ nhanh chóng nín khóc.

2. "Con đói bụng"

Trẻ sơ sinh có dạ dày nhỏ, mỗi lần bú sữa mẹ rất ít, cộng thêm quá trình trao đổi chất diễn ra nhanh nên bé nhanh đói. Bé sẽ dùng tiếng khóc như là cách thông báo với mẹ rằng: "Con đói bụng".

Trong trường hợp này, tiếng khóc của bé giống như đang cầu xin mẹ, tiết tấu không nhanh cũng không chậm. Lúc đầu, bé chỉ khóc thút thít, nhưng một lát sau nếu bé không được mẹ cho bú sữa, bé sẽ òa khóc nức nở.

Mẹ có thể thử bằng cách dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào miệng bé, nếu bé nghiêng đầu và có động tác ngậm hút ngón tay của mẹ, nghĩa là bé đang đói.

3. "Tã của con bẩn rồi"

Ngày nay, đa số trẻ em đều dùng tã giấy. Sau khi bé đi tiểu, nếu mẹ kịp thời thay tã giấy cho bé sẽ giúp vùng kín của bé luôn sạch sẽ.

Mẹ nên thay tã cho con ngay mỗi khi tã bẩn bởi nó khiến bé khó chịu và cất tiếng khóc.

Nếu bé đi nặng và phân dính vào tã giấy, bé sẽ không thoải mái và liên tục đạp chân, đồng thời khóc nỉ non. Khi mẹ lau rửa vùng kín của trẻ, thay tã giấy mới sạch sẽ thì bé sẽ nhanh chóng nín khóc.

4. "Bụng của con khó chịu"

Có lúc bé đang ngủ ngon giấc thì bỗng nhiên khóc to và kéo dài, giống như bé đang phải chịu đựng điều gì rất khủng khiếp. Thật ra, trường hợp này là bé cảm thấy bụng khó chịu, có thể là do bé bị chướng bụng, đầy hơi.

Tình trạng đầy hơi ở trẻ nhỏ là bụng căng tròn và nhô cao. Mẹ có thể massage cho bé bằng cách ấn nhẹ quanh rốn để hơi thoát ra. Động tác massage cần nhẹ nhàng và mẹ nên sử dụng lực vừa phải. Sau khi bé bú sữa, mẹ nên vỗ ợ hơi cho bé để hơi trong dạ dày thoát ra.

5. Bé đang tìm mẹ

Tình hình chung của các mẹ là, sau khi cho bé bú sữa và ngủ ngon giấc, nếu mẹ rời khỏi thì bé sẽ khóc nhè. Cho dù mẹ có dỗ dành thế nào cũng không chịu nín khóc.

Sau đó, người mẹ phát hiện chỉ cần quanh quẩn trong khoảng cách 5m, mẹ có làm thế nào thì bé vẫn ngủ ngon giấc. Khi đó, người mẹ hiểu rằng, bé luôn cần mẹ ở bên cạnh, ngay cả trong giấc ngủ.

Bé có thể nhận ra mẹ không chỉ qua giọng nói, mà còn từ mùi hương của mẹ. Khi bé cảm nhận sự hiện diện của mẹ đang ở bên cạnh, bé sẽ cảm thấy an toàn và được mẹ che chở.