Trẻ em Nhật đang được khuyến khích chơi với dao, búa, đốt lửa và trèo lên mái nhà, các mẹ Việt có dám thử?

"Bỏ qua sức khỏe và an toàn trên mặt đất" là khẩu hiệu mà công viên Hanegi ở Tokyo (Nhật Bản) đặt ra khi cho phép trẻ em khi đến đây có thể chơi với dao, trèo lên mái nhà và đốt lửa. Sở dĩ có điều này là do công viên vui chơi Hanegi hoạt động theo triết lý: Tốt nhất là để trẻ em chơi một cách tự do hơn là để sự an toàn hạn chế chúng.

Do đó, các bạn nhỏ khi đến đây có thể dùng cưa, đinh và búa. Chúng cũng có thể đốt lửa và nấu ăn ngoài trời.

Trẻ học cách sử dụng dao...

... và sử dụng búa.

Các phiến gỗ và khung leo trèo của công viên được làm thủ công từ những đứa trẻ chơi trong công viên. Tất nhiên bạn cũng có thể gặp những biển báo rải rác trong công viên ở Nhật này với nội dung "trò chơi có thể gây nguy hiểm cho bạn".

Học cách nhảy từ trên cao xuống.

Điều đáng ngạc nhiên là có rất nhiều cha mẹ đưa con đến đây chơi. Họ coi đây là cơ hội tốt để con của mình được trải nghiệm thực tế, khám phá thế giới xung quanh. Một bà mẹ cho biết: "Tất nhiên, đôi khi những đứa trẻ có những vết thương nhỏ, nhưng bù lại bọn trẻ học hỏi thực thế được rất nhiều".

Trẻ em có thể chơi với xẻng, gạch đá trong công viên.

Nhóm lửa để chơi và nấu ăn.

Một đứa trẻ ở trên mái nhà, không có thang để giúp chúng trèo lên.

Đám trẻ ngồi chơi trên mái nhà.

Rõ ràng, để trẻ em được tiếp xúc với tự nhiên, tự tìm hiểu, trải nghiệm những kiến thức và kỹ năng là việc hết sức cần thiết. Nhưng với cách làm của công viên Hanegi, bạn có dám để con của mình được vui chơi như thế này không?