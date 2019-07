Top 3 hoa hậu Tiểu Vy - Phương Nga - Thúy An đẹp tựa tiên nữ giáng trần trong những thiết kế váy cưới của NTK Chung Thanh Phong

Đã tham gia cùng nhau trong không ít bộ hình nhưng mãi đến hôm nay, top 3 Hoa hậu Việt Nam 2018 gồm Tiểu Vy, Phương Nga và Thúy An mới có dịp "hóa thân" thành những cô dâu xinh đẹp, toát lên vẻ gợi cảm, nhẹ nhàng, đủ sức chinh phục khán giả từ cái nhìn đầu tiên. Các thiết kế mà 3 Hoa hậu, Á hậu khoác lên mình đều nằm trong bộ sưu tập váy cưới Pre-Fall 2019 mang tên "I am sunny" vừa được Chung Thanh Phong trình làng ngày 6/7.



Chia sẻ về lý do chọn lựa 3 mỹ nhân trên, nhà mốt gốc Đà Nẵng cho biết: "Có lẽ nhan sắc và vóc dáng của cả 3 cô gái đều không cần phải nói thêm. Thế nên, điều Chung Thanh Phong muốn nhấn mạnh chính là Tiểu Vy, Phương Nga hay Thúy An đều mang trong mình vẻ đẹp ngây thơ, thuần khiết, có chút mộc mạc, mỏng manh nhưng tràn đầy tự tin và năng lượng. Đó chính là những yếu tố quan trọng khiến Chung Thanh Phong muốn quy tụ 3 cô Hoa hậu, Á hậu trong bộ ảnh này vì đúng với tinh thần bộ sưu tập "I am sunny" đưa ra".

Chung Thanh Phong cũng là nhà mốt "công tâm" khi giao cho Tiểu Vy, Phương Nga, Thúy An những bộ cánh lộng lẫy "một chín một mười". Thậm chí, top 3 Hoa hậu Việt Nam 2018 cũng diện cùng kiểu tóc uốn sóng dập dềnh, cùng phong cách trang điểm tông nude tự nhiên.

Tuy nhiên, NTK Chung Thanh Phong chia sẻ mỗi cô gái một tông da khác nhau nên anh cùng chuyên gia makeup đã lựa chọn các tông màu makeup phù hợp. Với Tiểu Vy, makeup artist Tee Le chọn gam màu nâu trầm để toát lên vẻ quyến rũ "tây tây", với Phương Nga sở hữu làn da trắng, anh khéo léo kết hợp layout makeup tông hồng nude ngọt ngào, Thúy An có tông da trung tính nên gam màu nude thời thượng sẽ là lựa chọn hoàn hảo. Bên cạnh đó, với khí chất và thần thái khác nhau, mỗi cô gái đều tỏa sáng theo cách riêng của mình khiến người xem khó lòng rời mắt.

Hoa hậu Tiểu Vy trông như nữ thần khi diện chiếc váy cưới quây ngực, tay bồng xuyên thấu đậm chất hoàng gia, nhấn nhá thêm những họa tiết ren hoa lá vô cùng tỉ mỉ thì Á hậu Phương Nga cũng xuất sắc không kém trong thiết kế chiết eo tôn dáng, có tùng váy xòe phồng bay bổng, toát lên nét gợi cảm, điệu đà. Trong khi đó, Á hậu Thúy Nga lại tỏa nắng với bộ cánh cổ chữ V tinh tế, quyến rũ. Những chi tiết ren thêu tay kĩ lưỡng phần ngực áo hay họa tiết chấm bi dọc theo hai bên tay, ẩn hiện đằng sau lớp voan chân váy càng khiến cô nàng thêm sang trọng, dịu dàng hơn.

HH Tiểu Vy

Á hậu Phương Nga

Á hậu Thúy An

Dễ dàng nhận ra, cả ba mỹ nhân đều đang "lăng xê" kiểu váy cưới tay phồng đang rầm rộ, một trong những xu hướng thời trang cưới nổi bật của năm. Bên cạnh đó, mỗi bộ cánh trong "I am sunny" đều được NTK Chung Thanh Phong sử dụng chất liệu mềm mại như voan, lưới, organza, chiffon, thêm thắt họa tiết ren cầu kỳ, độc đáo để mang đến sự thanh lịch tuyệt đối, giúp các cô dâu toát lên vẻ nữ tính, cuốn hút trong ngày trọng đại.



Ngoài tông màu trắng tinh khôi không thể thiếu, nhà mốt 8X cũng bổ sung gam màu nude ngả vàng tựa như màu nắng, nhờ đó giúp các cô dâu trở nên mới mẻ, ngọt ngào và thu hút hết thảy ánh nhìn xung quanh. Những chiếc đầm cưới tay phồng mang âm hưởng hoàng gia, những thiết kế cúp ngực gợi cảm với tùng váy xếp ly tinh tế hay những kiểu đầm cổ lọ phảng phất nét cổ điển gây chú ý với chi tiết xếp tầng mà Tiểu Vy, Phương Nga, Thúy An trưng diện trong bộ ảnh cũng khiến các tín đồ thời trang cũng như nhiều cô dâu ngây ngất.