Tin vui cho mẹ bỉm sữa: Từ nay các con thoải mái diện thời trang bản quyền chất lượng quốc tế với giá cả Việt Nam

Hàng giả nhưng hậu quả thật

Quần áo không rõ nguồn gốc in hình các nhân vật có bản quyền được bán tràn lan trên thị trường. Sản phẩm từ các thương hiệu nổi tiếng và các nhãn hành uy tín được ưa chuộng đều có nguy cơ bị làm giả. Hệ lụy nó mang lại là không nhỏ như tiềm ẩn nguy cơ về sức khỏe người tiêu dùng, làm suy giảm niềm tin vào thương hiệu, tính minh bạch của thị trường hàng hóa, giảm uy tín của các nhà sản xuất chân chính,… Là studio lớn nhất nhì tại Hollywood, Disney sở hữu vô số hình tượng nhân vật được cả trẻ em và người lớn yêu mến, vì thế không khó để thấy hàng loạt mặt hàng quần áo in hình ảnh nhân vật của hãng này để dễ dàng tiêu thụ hơn.

Ai là người đem các hình ảnh Disney có bản quyền về Việt Nam?

Disney được biết đến là hãng phim tiên phong với nhiều kinh nghiệm trong việc khai thác bản quyền thương mại. Và dù nguồn thu khổng lồ từ việc nhượng quyền nhưng qui trình xét duyệt cấp phép lại vô cùng nghiêm ngặt. Theo thông tin trên trang cấp phép sử dụng bản quyền của Disney, để được sử dụng hình ảnh và thương hiệu nhân vật của Disney, công ty đối tác phải đáp ứng những điều kiện khắt khe như: có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất mặt hàng xin cấp phép, tự sản xuất hàng hóa chứ không phải là nhà phân phối. Và quan trọng hơn cả, các doanh nghiệp giành được thỏa thuận cần phải có dây chuyền nhà máy đảm bảo tiêu chuẩn của Disney toàn cầu (ILS - Disney's International Labor Standards Program), cũng như được tái kiểm định mỗi năm/lần toàn bộ nhà máy trong chuỗi cung ứng được yêu cầu trên danh sách của Disney World Wide.

Và tại Việt Nam đơn vị thời trang trẻ em duy nhất làm được điều này hiện nay chỉ có một. Đó chính là công ty may Tân Phú với thương hiệu Rabity. Công ty may Tân Phú đã có hơn 20 năm trong ngành thời trang tại Việt Nam, phủ sóng toàn quốc với hệ thống hơn 70 showroom tại các Trung tâm mua sắm lớn từ Bắc vào Nam. Ngoài các yêu cầu khắt khe trên của Disney, sản phẩm của Rabity luôn đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế của ngành hàng dệt may như: quy trình sản xuất (nhà máy in, nhà máy may, đóng gói…), hàm lượng formaldehyt và amin thơm nằm trong mức an toàn với sức khỏe cả trẻ sơ sinh,…

Dây chuyền nhà máy của Công ty May Tân Phú đảm bảo tiêu chuẩn của Disney toàn cầu (ILS - Disney's International Labor Standards Program)

Một phần không nhỏ trong chặng đường phát triển của thương hiệu Rabity đó chính là bàn tay điêu luyện của đội ngũ công nhân có tay nghề cao. Mỗi sản phẩm được tạo ra đều được phân luồng và phụ trách sản xuất bởi một "nghệ nhân" nhất định nhằm đảo bảo mọi sản phẩm đều được chăm chút và hoàn thiện theo đúng chuẩn mực quy định.

"Chúng tôi muốn những giấy phép cấp ra phải có ý nghĩa. Các sản phẩm tạo ra phải đúng chuẩn với câu chuyện thật" - Phó Tổng Giám đốc điều hành về giấy phép toàn cầu cho các sản phẩm tiêu dùng của Disney - Josh Silverman khẳng định.

Tham vọng giúp trẻ nhỏ thỏa thích khám phá thế giới kỳ ảo

Việc hợp tác cùng với Disney thể hiện tầm nhìn của công ty may Tân Phú khi tạo ra những sản phẩm phục vụ thị trường trong nước nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ các chuẩn mực về thiết kế và chất lượng quốc tế.

Theo đó, hình ảnh các nhân vật quen thuộc trong các bộ phim hoạt hình nổi tiếng của Disney như chuột Mickey, nữ hoàng băng giá Elsa và Anna, người nhện Spider Man, Captain American… sẽ xuất hiện trên các sản phẩm thời trang dành cho trẻ em của thương hiệu Rabity. Các sản phẩm này được chính các chuyên gia mỹ thuật của Disney hỗ trợ về mặt thiết kế hình ảnh, bao bì, kiểu dáng, và đặc biệt là có những mẫu sản phẩm được thiết kế độc quyền dành riêng cho Rabity.

Các chuyên gia quốc tế từ Disney hỗ trợ thiết kế hình ảnh, bao bì, kiểu dáng để tạo ra những mẫu thiết kế độc quyền dành riêng cho Rabity

Tháng 11 này, Rabity hợp tác cùng Disney ra mắt BST Frozen 2 với những thiết kế mang hình ảnh nữ hoàng băng giá Elsa và Anna được các bé yêu thích. Đem đến các sản phẩm thời trang bắt kịp xu hướng quốc tế, cùng với việc sử dụng chất liệu cotton thiên nhiên thoải mái và thoáng mát, Rabity luôn đồng hành cùng các bé hiện thực hóa mong ước được tự do khám phá thế giới đầy màu sắc quanh mình.