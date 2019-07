Thu Quỳnh biến hóa giỏi là vậy, bảo sao đổi style từ My Sói sexy sang chị Huệ xuề xòa mà chẳng hề lạc quẻ

Thu Quỳnh là cái tên quen thuộc trong khung giờ vàng của Vũ trụ điện ảnh VTV. Xuất hiện trong vô số phim với đủ các vai diễn, nhưng phải công nhận dù đảm nhiệm vị trí nào thì cô cũng hoàn thành xuất sắc, diễn hay trọn vẹn như đang "sống" trong chính nhân vật đó.

Và cũng vì diễn quá hay mà cô có thể đổi đủ style, từ sexy táo báo như My sói trong Quỳnh Búp Bê đến chị Huệ với style bà bầu trong Về Nhà Đi Con thì cô cũng chẳng hề lạc quẻ chút nào.

1. My Sói gợi cảm hết nấc

Đảm nhiệm vai "vơ đét ngành" trong Quỳnh Búp Bê, Thu Quỳnh ghi dấu với hình ảnh cô nàng sexy, bốc lửa và có phần bất cần, nổi loạn. Lúc này cô chọn kiểu tóc bob để lệch, khiến gương mặt góc cạnh và cá tính. Lối trang điểm của My Sói cũng đậm, kẻ mắt sắc lẹm.

Style ăn mặc của My Sói cũng thiên về những bộ cánh táo bạo như áo hai dây, áo quây khoe xương quai xanh và khuôn ngực gợi cảm. bên cạnh đó cũng phải dành lời khen cho Thu Quỳnh khi cô luôn biết cách nhấn nhá cho My sói bằng những món phụ kiện như vòng cổ choker, khuyên tai to bản… để tô điểm rõ hình ảnh một cô nàng thời thượng, phù phiếm.

2. Chị Huệ kín đáo, dịu dàng



Không còn là My Sói với mái tóc bob ấn tượng, đến Về Nhà Đi Con, Thu Quỳnh lại thành chị Huệ hiền dịu, nhẹ nhàng, tóc dài ngoan hiền. Lúc này đây lối diễn, ánh mắt, biểu cảm của Thu Quỳnh cũng thay đổi hoàn toàn. Cái nhìn sắc lẹm của "vơ đét ngàn" khi xưa nay lại trở nên long lanh, hiều dịu và cam chịu.

Với Về Nhà Đi Con, Thu Quỳnh cũng không còn trang điểm sắc lẹm như khi xưa mà chỉ tô điểm chút son môi, phấn má thật nhẹ nhàng. Style cũng trở nên kín đáo, giản dị, thậm chí nhiều bộ đồ còn có phần xuề xòa, luộm thuộm khiến cô bị la ó mặc như bà bầu. Dễ thấy, ở Về Nhà Đi Con, Thu Quỳnh không còn trưng diện phụ kiện như My Sói, cô cũng tập trung vào những bộ trang phục mang tông màu nhạt nhẹ nhàng đúng với tính cách nhân vật.



Dù đảm nhiệm vai My Sói cá tính hay chị Huệ dịu dàng thì Thu Quỳnh cũng hoàn thành xuất sắc và để lại ấn tượng khó phai với khán giả. Bên cạnh việc thay đổi style, kiểu tóc hay trang phục thì rõ ràng chính khả năng diễn xuất tài tình đã giúp Thu Quỳnh khẳng định năng lực. Với mỗi vai diễn cô đều nghiên cứu kỹ lưỡng để có được lối diễn và tạo hình phù hợp.