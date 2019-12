Thử cảm giác mang bầu 1 ngày chồng đã "đầu hàng": "Vợ ơi, anh có thể bỏ cái bụng ra khi vào toilet không?"

Ai cũng biết mang thai và sinh con không dễ dàng đối với người phụ nữ nhưng chỉ khi thực sự trải qua cảm giác đó người ta mới thấu hiểu nó sâu sắc. Không đề cập đến nỗi đau đớn trong quá trình sinh nở, nguyên việc "vác bụng" cả 9 tháng 10 ngày cũng đủ khiến người phụ nữ mệt mỏi vô cùng.

Tuy nhiên, có một số người chồng khi vợ họ mang bầu vất vả có kêu than thì anh ta lại khó chịu vì cho rằng vợ mình tính tình tiểu thư, yếu đuối. "Trên thế giới này có biết bao phụ nữ cũng mang thai và sinh con, sao họ chẳng kêu mà em kêu ghê thế? Bây giờ so với hồi trước là sướng chán rồi, em còn than trách cái gì!", chẳng những không ân cần chăm sóc một số người còn ném vào mặt vợ những câu nói vô tâm như vậy.

Có một người chồng trẻ ở Trung Quốc thật sự khó chịu với sự "nhõng nhẽo" đến phát mệt của người vợ đang mang thai 8 tháng. Để chứng minh với vợ rằng việc mang bầu chẳng khó khăn gì, nếu được mang bầu thì anh ta sẽ làm dễ như trở bàn tay, người chồng đã lên kế hoạch mang bầu giả bằng cách mua 1 quả dưa hấu nặng gần 10kg, sau đó dùng băng dính quấn quanh bụng mình để tạo hình ra chiếc bụng tương tự với bụng bầu 8 tháng của vợ.

Chiếc "bụng bầu" của người chồng.

Anh ta bước vài bước với cái bụng mới rồi nằm xuống giường và nói: "Anh thấy khá thoải mái mà, làm gì khó chịu như em nói". Người vợ chỉ đáp: "Anh thử trở mình xem". Và dĩ nhiên việc làm tưởng chừng đơn giản đấy lại vô cùng khó khăn với chiếc bụng lớn, nặng nhường đó. Nhưng người chồng không dám tỏ vẻ gì, chỉ đành nói dối cho qua quýt rồi đi ngủ.

Với cái bụng to vượt mặt, việc nằm ngửa ngủ hay trở mình là cả một sự khó khăn.

Sáng hôm sau ngủ dậy, người chồng vào nhà vệ sinh để rửa mặt lập tức làm ướt đẫm "bụng bầu". Khi đi tất anh ta không thể cúi người với tới bàn chân. Điều đau khổ hơn là lúc đi toilet, "bế" một cái bụng to như thế trước người, anh ta ngồi xuống cực kỳ khó nhọc.

Người chồng với cái bụng bự khi vào toilet.

Vì vậy anh ta đã thương lượng với vợ: "Anh có thể bỏ quả dưa hấu ra trong lúc đi vệ sinh không?". Cô vợ mỉm cười đáp: "Em có thể bỏ em bé ra khi vào toilet không?". Vậy là chưa hết 1 ngày ông bố hiếu thắng ấy đã tuyên bố bỏ cuộc vì không kiên trì nổi.

Chưa hết 1 ngày anh ta đã không kiên trì nổi mà tuyên bố "đầu hàng".

Trên thực tế, những gì người cha tương lai ấy trải qua thực sự chẳng đáng kể gì so với những nhọc nhằn, vất vả người phụ nữ phải chịu đựng trong suốt thời gian mang bầu, có thể kể đến như:

Ba tháng đầu thai kỳ

Trong thời gian này hầu hết các bà mẹ sẽ phải đối mặt với cơn nghén như buồn nôn, nôn, chán ăn. Một số bà mẹ có những phản ứng thai kỳ nghiêm trọng trong khi một số bà mẹ khác lại có những bất thường về cảm xúc như lo lắng, khó chịu hay buồn bã không thể giải thích được.

Ba tháng giữa thai kỳ

Trong toàn bộ thai kỳ, tam cá nguyệt thứ hai là tương đối dễ dàng nhất đối với các mẹ bầu. Nhưng đó chỉ là tương đối bởi việc kiểm tra sức khỏe thai kỳ thường xuyên với nhiều xét nghiệm quan trọng thực sự là thử thách tâm lý đối với mỗi thai phụ. Họ sẽ hồi hộp, lo lắng cho kết quả, để rồi nếu chỉ số nào đó có chút bất thường chắc chắn khiến họ mất ăn mất ngủ.

Ba tháng cuối thai kỳ

Trong tam cá nguyệt thứ ba, tử cung mở rộng vì em bé ngày một lớn khiến cơ thể "ngột ngạt" vô cùng. Một số bà mẹ tương lai bị đau lưng, đau mu và phù cơ thể. Ngoài ra, với cái bụng to, việc giữ thăng bằng của các thai phụ khó khăn hơn nhiều, đòi hỏi mọi việc phải được làm thật cẩn thận.

Ngoài những khó khăn đã nói ở trên khi mang thai, các bà mẹ tương lai cũng phải đối mặt với các thay đổi về thể chất như nám, rạn da và tăng cân do mang thai. Khi người vợ sẵn sàng hy sinh sắc đẹp, vóc dáng và sức khỏe của mình cho con, thì người chồng - một ông bố tương lai có lý do gì để không quan tâm đến cô ấy nhỉ?