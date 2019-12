Thỏa sức tung tẩy tiệc tùng cuối năm với dòng son trang điểm chứa 50% thành phần dưỡng

Cuối năm là thời kỳ hoàng kim của những bữa tiệc, liên hoan, ăn mừng, khen thưởng liên tục. Xuất hiện trong những không gian đó tất nhiên không thể thiếu đi sự chỉn chu từ ngoại hinh được rồi. Với chị em phụ nữ, bên cạnh giày cao gót, váy đầm, túi xách thì son môi chính là vũ khí chiến lược giúp nhan sắc thăng hạng vượt bậc. Tuy nhiên chọn được một thỏi son ưng ý cho mùa cuối năm chẳng phải chuyện dễ chút nào đâu.

Trước tiên, cuối năm thường là khi thời tiết giao mùa, nắng hanh ở miền Nam và khô lạnh ở miền Trung & Bắc. Chính vì thế, những thỏi son kem có thể rực rỡ thật đấy, nhưng trải qua mấy tiếng tiệc tùng thì không khả thi chút nào. Đôi môi dễ bị khô, lộ viền môi do thiếu ẩm, chưa kể những tai nạn khác như son đậm ở viền, nhạt ở lòng môi hoặc tróc vảy da… Tất cả đều từ chuyện thiếu ẩm mà ra cả. Trong khi phục sức sang chảnh, make-up lung linh mà chỉ vì thỏi son chưa chuẩn mà mất điểm thì thật đáng tiếc, đúng không các nàng?

Màu son cũng là một yếu tố đặc biệt cần cân nhắc khi chọn son cho các bữa tiệc. Thông thường trong không gian sân khấu, event, ánh sáng thường khá hạn chế nên màu son nên thiên về tone đỏ: đỏ thuần, đỏ rượu, đỏ cam, đỏ hồng để làm "ấm" tổng thể diện mạo của bạn. Tất nhiên còn tùy vào phong cách make-up của bạn để chọn ra được màu son phù hợp nhưng son đó vẫn luôn là lựa chọn an toàn, phù hợp với các looks khác nhau và đặc biệt là không kén da nữa đó! Dẫu bạn có theo đuổi phong cách nữ tính, quyến rũ, nàng thơ hay cá tính, thời thượng, năng động… thì son đỏ vẫn đủ sức chiều lòng con gái.

Với 2 tiêu chí kể trên, màu son thì tương đối dễ chọn, nhưng chất son thì không dễ chút nào bởi thành phần dưỡng trong các dòng son màu hiện nay khá hiếm. Thông thường, chúng ta hay thoa 1 lớp dưỡng mỏng trước khi phủ son màu lên trên tuy nhiên cách này chỉ dưỡng ẩm tạm thời mà thôi. Để môi lên chuẩn tone, thỏi son cần phải làm được nhiệm vụ cấp ẩm sâu vào lớp da môi trước đã. Và đó là lý do để dòng son trang điểm Lip on Lip ra đời.

Đến từ thương hiệu mỹ phẩm uy tín hàng đầu Nhật Bản - Rohto, Lip on Lip chứa hệ dưỡng chuyên sâu ULTRA MOIST với hơn 50% thành phần dưỡng giúp cung cấp và duy trì độ ẩm thực sự tối ưu cho môi, cùng kết cấu hạt màu đậm đặc sắc tố cho lớp son lên màu nhanh và chuẩn sắc. Chưa kể Lip On Lip còn sở hữu đến 3 chất son khác nhau tương ứng với tone đỏ lì, đỏ cam và đỏ hồng cho chị em tha hồ lựa chọn:

● Silky matte: chất son lì chuẩn sắc, lâu phai

● Water color: chất son trong mỏng, nhẹ tênh

● Diamond shine: chất son bóng mịn, bền màu

Bật mí cho các nàng, Minh Hằng cũng là một tín đồ của dòng son trang điểm Lip On Lip đấy. Sở dĩ Hằng tin chọn Lip On Lip là nhờ các hạt màu siêu mịn dàn trải, lướt êm, bám chặt trên bề mặt môi cho lớp son lì mỏng mịn, đều màu và lâu phai, các nàng cứ thỏa sức thể hiện mình trong các bữa tiệc cuối năm. Một điểm cộng cho em ấy là package tối giản, sang chảnh và thời thượng của Lip On Lip cũng là trợ thủ đắc lực, nâng tầm nhan sắc của nàng lên vài phần chân kính. Rất đáng để đầu tư cho mùa tiệc tùng cuối năm nay đúng không nào!