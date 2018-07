Thích dùng tóc nối tạm thời? Bạn đừng tham như Park Min Young kẻo đầu bị phồng to "dị" như thế này

Tóc nối tạm thời dạng cặp bấm là trợ thủ làm đẹp đắc lực được nhiều cô nàng yêu thích. Sản phẩm này tiện lợi hơn rất nhiều so với phương pháp nối tóc chuyên nghiệp tại salon bởi người dùng có thể tự do "tháo lắp" theo ý muốn, không gây hại tóc và cũng không đòi hỏi chăm sóc cầu kỳ.



Tóc nối tạm thời dạng cặp bấm.

Nếu bạn cũng thường xuyên sử dụng tóc nối tạm thời thì có một lời khuyên dành cho bạn, đó là đừng "tham" như Park Min Young.

Park Min Young với mái tóc phồng to bất thường, nhiều khả năng là do lạm dụng tóc nối tạm thời.

Mới đây, nữ diễn viên xinh đẹp đã xuất hiện tại bữa tiệc đóng máy bộ phim gây sốt "Thư Ký Kim Sao Thế?" mà cô đảm nhận vai chính. Người đẹp chọn cho mình phong cách đơn giản, nữ tính như thường lệ. Tuy nhiên, có một thứ trông "sai rất sai" khiến dân tình không khỏi chú ý, đó chính là mái tóc phồng to bất thường. Ở góc nhìn chính diện, mái tóc của Park Min Young vồng hẳn lên tạo cảm giác rất cứng và nặng nề, trông như thể cô đang đội một bộ tóc giả vậy. Cũng vì mái tóc "sai sai" này mà phần đầu của người đẹp trông to hơn bình thường, trở nên kém cân đối so với thân hình.

"Chuyện gì xảy ra với mái tóc của cô ấy vậy?", "Sao tóc cô ấy lại to gấp đôi bình thường nhỉ?" là thắc mắc chung của khá nhiều cư dân mạng sau khi chiêm ngưỡng hình ảnh mới nhất của Park Min Young.

Mái tóc phồng to của Park Min Young dễ khiến người ta nghĩ rằng cô đội tóc giả nhưng nhiều khả năng nguồn cơn của "tai nạn" này là do nữ diễn viên đã lạm dùng tóc nối tạm thời, kẹp nhiều lớp hơn cần thiết. Theo lẽ thường, kẹp càng nhiều lớp tóc nối thì tóc sẽ càng dày hơn nhưng nếu quá đà, mái tóc sẽ bị vồng to trông không còn tự nhiên nữa. Bên cạnh đó, tham kẹp quá nhiều tóc còn dễ khiến chủ nhân bị đau, nặng đầu, về lâu dài có thể gây hại cho chân tóc và da đầu. Có lẽ sau khi đọc được bình luận góp ý của cư dân mạng, Park Min Young sẽ biết tiết chế hơn trong việc sử dụng tóc nối để duy trì phong độ sắc đẹp của mình.