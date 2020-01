Son kem lì mới của Black Rouge: Vỏ y chang son MAC x Pony, màu đẹp nhưng riêng chất son thì cần phải bàn lại

Dù là tên tuổi mới trong làng mỹ phẩm nhưng Black Rouge đã sớm được lòng các quý cô sành son khi liên tục có những sản phẩm khiến chị chị em em nhất định phải mở ví khuân về. Ấy thế, nên giờ đây khi rục rịch ra son mới, thương hiệu cũng gây chú ý và làm hàng loạt tín đồ mong đợi. Tuy nhiên, có vẻ như lần tung bộ son kem lì kế tiếp của Black Rouge khó mà "ghi điểm" trọn vẹn bởi chưa gì mà rất nhiều nhận xét cho rằng, thiết kế thỏi son "mượn" ý tưởng rành rành từ BST MAC x Pony Park đã "lên sóng" vào đầu tháng 10/2019.

Bộ son mà Black Rouge sắp trình làng vào ngày 8/1 tới đây có tên Cream Matt Rouge gồm 7 tông màu với sắc đỏ, cam và đất chủ đạo. Sở dĩ, "đứa con tinh thần" sắp phủ sóng của thương hiệu Hàn bị dân tình "kết án" copy BST son mà "phù thuỷ Pony" collab cùng MAC trước đó là vì vỏ ngoài cả hai dòng son quá giống nhau, mà nếu nhìn thoáng qua, hẳn nhiều người còn nhận nhầm là son MAC.

Bộ son MAC x Pony (phải) được lấy cảm hứng từ bộ bài tarot. Và trùng hợp sao, bộ son mới của Black Rouge (trái) cũng mang ý tưởng tương tự nhưng nhấn nhá thêm về cung hoàng đạo qua cách đặt tên son. Cả hai dòng son đều có thiết kế dáng trụ thuôn dài, nhìn thấu màu son, nắp son màu đen với hoạ tiết vô cùng bí ẩn, cuốn hút.

Dòng son mới của Black Rouge (trái) và dòng son MAC x Pony Park (phải).

Màu son của Cream Matt Rouge từ CM01 đến CM07.

Ngay từ khi nhìn thấy những cây son mới nhà Black Rouge, nhiều tín đồ đã liên tưởng ngay đến thỏi son MAC x Pony.

Hình ảnh swatch son Cream Matt Rouge của các tín đồ làm đẹp xứ Hàn cho thấy chất son mịn mượt khá "ok lah" nhưng nhiều tín đồ làm đẹp Việt lại thể hiện cảm nhận có phần trái ngược.

Hình ảnh swatch son Black Rouge Cream Matt Rouge của các beauty blogger xứ Hàn.

Ở Việt Nam, beauty blogger Beauty in Your Way là một trong người đầu tiên sở hữu bộ son trước ngày mở bán chính thức và đã có clip review chi tiết về bộ 7 tông màu trên kênh Yotube riêng.



Dù màu son hợp không khí thu đông, tập trung vào những gam màu đậm thuộc tông lạnh giúp tăng điểm thần thái, nhưng chất son khi swatch ra tay và lên môi bị nhiều người cho là khá bột, lợn cợn không đều.

Tuy nhiên khi tán kĩ, son vẫn cho lớp finish đều màu, mịn lì mờ ảo. Chất son kem xốp đặc trong dòng son mới giữ màu tương đối ổn, son có dây ra nhưng không đáng kể, không làm lớp màu trôi tuột đi.

Về phần đầu cọ son, beauty blogger cũng đưa ra ý kiến cọ son hơi nghiêng ngả, không cố định tốt, khó tán và điều chỉnh viền môi.

Swatch 7 màu son của Beauty in Your Way trong clip thực tế cho thấy chất son không được mịn màng, có nhiều bột lợn cợn.

Tựu trung, dòng son được cô bạn đánh giá là có tông màu thời thượng, sang chảnh, cá tính, màu lên đậm rõ. Tuy nhiên, những điểm trừ được liệt kê như: chất son lì dễ gây khô môi, son sẽ bị bột nếu thoa nhiều lớp. Vậy nên, nếu muốn diện đẹp với "em nó", bạn cần dưỡng môi thật kĩ và đừng quên dùng son dưỡng trước khi tô.