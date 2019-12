Skeyndor Việt Nam - Thay đổi tư duy người Việt về sử dụng dược mỹ phẩm

Đây là một quan niệm hoàn toàn sai lầm, bản chất của người châu Á: da vàng- tóc đen, để có một làn da trắng trong một thời gian ngắn sẽ phá vỡ cấu trúc của da, ảnh hưởng đến sức khỏe. Theo quan điểm của chuyên gia Skeyndor- việc sử dụng dược mỹ phẩm nhằm mục đích chăm sóc hướng đến một làn da khỏe? Vậy hiểu sao cho đúng và khoa học về chăm sóc để có một làn da khỏe? Hãy lắng nghe những chia sẻ của chuyên gia đào tạo cao cấp của Skeyndor.

Skeyndor Việt Nam – nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền sản phẩm Skeyndor- Dược mỹ phẩm cao cấp số 1 Tây Ban Nha, Top 5 Thương hiệu dược mỹ phẩm nổi tiếng Châu Âu. Đến với thị trường Việt Nam từ đầu năm 2019 nhưng Skeyndor đã nhận được nhiều những đánh giá cao từ thị trường đặc biệt của các chủ spa, thẩm mỹ viện, clinic bởi sản phẩm chất lượng, thích hợp với làn da Châu Á.

Skeydor Tour- hoạt động thường niên do Skeyndor Việt Nam tổ chức với sự tham gia chia sẻ của chuyên gia đào tạo cao cấp - TOP 10 thế giới về đào tạo của hãng Skeyndor Tây Ban Nha sẽ cùng đồng hành trong suốt quá trình diễn ra sự kiện. Chia sẻ và tư vấn trực tiếp đến những khách hàng cuối cùng, cho bạn một khái niệm hoàn toàn mới về chăm sóc da nói chung và chỉ ra những sai lầm trong tư duy chăm sóc da của đa số chị em phụ nữ hiện nay, điều không thể có ở các hãng dược mỹ phẩm khác. Skeyndor Tour 2019- Một chương trình xuyên suốt trải dài hai đầu Nam, Bắc được bắt đầu từ Skeylab Hồ Chí Minh- Cà Mau- Hà Nội- Quảng Ninh nhằm tri ân khách hàng đã đồng hành cùng chúng tôi trong 1 năm vừa qua.

Chủ đề sự kiện Skeyndor Tour 2019- bí mật đôi mắt không tuổi. Một đôi mắt khỏe khiến khuôn mặt luôn rạng rỡ, tươi tắn nhưng hiện nay do nhiều lý do khác nhau chị em phụ nữ chưa hiểu được tầm quan trọng trong việc chăm sóc đôi mắt cho bản thân. Ngay cả khi còn trẻ đã gặp tình trạng: đôi mắt thâm quầng, bọng mắt, sụp mí, vết chân chim… nhưng thay vì bỏ thời gian tìm hiểu và chăm sóc da vùng mắt thì chị em lạm dụng phẫu thuật dẫn đến giảm thị lực. Vùng da quanh mắt mỏng hơn gấp 4 lần so với các vùng da khác trên khuôn mặt, nên rất nhạy cảm và bị tác động mạnh mẽ nhất. Vậy chúng ta cần làm gì để có đôi mắt khỏe mạnh, chăm sóc thế nào cho đúng, cho khoa học mang lại hiệu quả cao. Hãy cùng chờ đón những chia sẻ của chuyên gia đến từ Skeyndor Tây Ban Nha trong sự kiện có một không hai của chúng tôi.

