Sinh ra đã lập kỷ lục không ai muốn, thế nhưng bé gái này vẫn làm được điều kì diệu khiến bác sĩ cũng phải cảm động

Ngày 16/12/2018, bé gái Dami đã chào đời ở 1 bệnh viện ở Lan Châu, tỉnh Cam Túc thuộc Tây Bắc của Trung Quốc với cân nặng chỉ vỏn vẹn 370gr. Sau hơn 200 ngày được các y bác sĩ nỗ lực điều trị, hiện giờ sức khỏe của bé đã ổn định và được xuất viện về nhà. Sự sống sót của bé Dami đã lập kỷ lục trong lĩnh vực điều trị cho trẻ sinh non với cân nặng cực thấp và mắc các bệnh nặng tại Trung Quốc.

Trước đó vào ngày 10/2/2018, 1 người phụ nữ tên là Yang mang song thai có dấu hiệu sinh non và được đưa vào khoa sản tại Bệnh viện Phụ sản và Chăm sóc Trẻ em tỉnh Cam Túc. Do các chỉ số bất thường khác nhau trong lúc điều trị, cô đã phải sinh con sớm hơn 100 ngày so với dự kiến.



Đến ngày 16/12 thì cô Yang đã hạ sinh cả 2 đứa con song sinh. Tất cả nhân viên y tế có mặt đều sốc khi nhìn thấy cặp song sinh mới chào đời, 2 đứa trẻ chỉ nặng tương đương 370gr và 480gr, làn da trong suốt như thạch, mắt thì không thể mở và hơi thở vô cùng yếu. Mặc dù trước đó bệnh viện đã giải cứu thành công một trẻ sơ sinh 23 tuần tuổi với cân nặng lúc sinh là 550g vào tháng 7 năm 2018, nhưng trong tình huống như này thì không ai có kinh nghiệm.

Hành trình sống sót kì diệu của bé Dami qua từng bức ảnh.

Nhưng không chút do dự, các nhân viên y tế của đơn vị chăm sóc đặc biệt cho trẻ sơ sinh đã làm tất cả những gì có thể để bảo vệ mạng sống của 2 bé. Để dễ phân biệt hơn, các nhân viên thậm chí còn đặt cho mỗi bé 1 biệt danh đáng yêu, đó là Dami và Xiaomi. Dù các bác sĩ đã nỗ lực hết sức nhưng bé Xiaomi chỉ sống được có 2 ngày, điều này khiến cha mẹ bé vô cùng suy sụp. Chính vì thế các nhân viên liền động viên nhau họ sẽ tập trung toàn bộ sức lực để cứu sống bé Dami.



Bé Dami bị bão hòa oxy và viêm phế quản phổi nghiêm trọng, điều này khiến việc điều trị cho bé vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, Shi Jingyun, giám đốc Trung tâm chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh quyết tâm không từ bỏ và cuối cùng điều kì diệu cũng đã xuất hiện: vào ngày 6 tháng 3 năm 2019, sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của cả đội ngũ y tế, bé Dami đã được cứu thoát khỏi bàn tay tử thần.



Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ y tế, bé Dami đã sống sót một cách kì diệu.

Theo thống kê y tế toàn cầu, có 216 trẻ sinh non trên toàn thế giới với cân nặng khi sinh dưới 400gr. Em bé sinh non nhẹ nhất vẫn còn đang sống tên Saybie đến từ San Diego (Mỹ) với cân nặng khi sinh chỉ có 245g. Tỷ lệ sống sót của những em bé nặng từ 501gr đến 750gr khi sinh chỉ chiếm 55%, trong khi những bé dưới 500gr khi sinh ra rất khó để sống sót.



