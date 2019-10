Sinh non ở tuần thứ 25, gần như không có da nhưng bé gái vẫn sống sót ngoạn mục

Edie Radbourne là em bé sinh non khi mới được 25 tuần trong thai kỳ tại bệnh viện Hoàng Gia Derby, Anh vào tháng 4 năm 2018, nhưng ngay sau đó, cô bé được chuyển đến bệnh viện Sheffield – nơi có các phương tiện kỹ thuật hiện đại để chăm sóc cho trẻ sinh non. Bởi khi chào đời, cô bé nhỏ hơn một túi đường và làn da thì gần như là trong suốt. Vì sinh non lại gặp biến chứng sau sinh, Edie đã phải chịu bốn ca phẫu thuật não, một lần phẫu thuật tim, thậm chí cô bé còn bị cắt bỏ một phần dạ dày.

Hồi tưởng lại quãng thời gian đó, cha của cô bé, Ben Radbourne (43 tuổi), hiệu trưởng trường tiểu học Brackensdale, Anh, nói: "Bạn sẽ không nhận ra khó khăn như thế nào cho đến khi bạn có một đứa con sinh non quá sớm. Edie đến với thế giới sau 25 tuần trong bụng mẹ và giờ con bé đã có cơ hội được sống một cuộc đời trọn vẹn".

"Lúc mới sinh, các bác sĩ phẫu thuật sợ rằng con bé sẽ không qua khỏi. Trong những tháng tiếp theo, chúng tôi đã từng "rớt tim" vì lo sợ Edie sẽ không thể làm được. Và cứ sau mỗi cuộc phẫu thuật, hy vọng của chúng tôi lại tăng lên. Đến tháng 10 năm ngoái, Edie được các bác sĩ cho về nhà trong hai tuần. Con bé phải uống 25 loại thuốc mỗi ngày", anh kể.

Theo chia sẻ của Ben, khi Edie mới được 2 ngày tuổi, các bác sĩ chuyên khoa phát hiện não cô bé bị chảy máu và cho bé thở oxy. Điều này dẫn đến việc Edie mắc bệnh phổi mãn tính – hệ lụy của việc xuất huyết não. Vài ngày sau, Edie phải phẫu thuật tim để giúp bơm máu đến các phần còn lại của cơ thể. Sau đó, dạ dày của bé bị vỡ. Nó chuyển qua màu đen và các bác sĩ phải thực hiện ca mổ khẩn cấp để cắt bỏ một phần của nó.

Vẫn chưa dừng lại ở đó, các bác sĩ cho biết áp lực lên não của cô tăng lên có thể dẫn đến tổn thương vĩnh viễn nên họ đã đặt một ống thông nhỏ vào não để loại bỏ chất dịch. Bây giờ, Edie đang sống cùng một cái ống nhỏ mà cô bé sẽ cần có trong suốt quãng đời còn lại để cho phép máu di chuyển từ não đến phần của cơ thể.

Sau 7 tháng nằm viện, Edie chính thức được về nhà và cô bé mạnh mẽ nay đã được hơn 1 tuổi. Ông bố bốn con, Ben, rất cảm kích và biết ơn các bác sĩ và nhân viên của bệnh viện Sheffield vì công việc tuyệt vời của họ. Anh chia sẻ: "Khi Edie sinh ra, chúng tôi không được ôm con vào lòng. Tôi nghĩ con tôi sẽ mãi nhỏ bé. Nhưng không, chúng tôi đã trải qua những ngày tháng khó quên ở Sheffield. Bây giờ chúng tôi chỉ tận hưởng cuộc sống gia đình của mình".