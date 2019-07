Seven.AM khai trương showroom thứ 24 với diện mạo hoàn toàn mới

Sự kiện khai trương showroom mới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu cột mốc 10 năm hình thành và phát triển của thương hiệu. Là showroom thứ 24 trên toàn hệ thống, cũng là showroom đầu tiên khoác lên mình bộ nhận diện thương hiệu mới, Seven.AM Kim Đồng mang đến không gian hiện đại, trẻ trung và nhiều tiện ích hơn, nhằm nâng cao sự hài lòng trong trải nghiệm mua sắm của khách hàng. Sự kiện ra mắt showroom mới chính là thành quả của 10 năm tâm huyết trong lĩnh vực thời trang, 10 năm đồng hành với những khách hàng thân yêu luôn đón chờ, ủng hộ, để có thể mang đến một Seven.AM hoàn thiện hơn về mọi mặt.

Trong tuần lễ ra mắt, Seven.AM đã mang đến những ưu đãi đặc biệt và thu hút sự tham gia, ủng hộ của đông đảo khách hàng.

Với sự đa dạng về phong cách, mẫu mã và chủng loại sản phẩm, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong thiết kế, thương hiệu thời trang mang đến cho chị em thông điệp "7 days fashionable", làm mới bản thân và tỏa sáng mỗi ngày. Song song với sự kiện khai trương showroom cũng là dịp Seven.AM ra mắt bộ sưu tập mới "In and Out" hội tụ đủ ba yếu tố làm nên thương hiệu: "Thanh lịch – Tôn dáng – Có gu". Những thông điệp từ Seven.AM không chỉ đơn thuần là thời trang, đó còn là hình ảnh mà thương hiệu xây dựng cho những người phụ nữ Việt Nam làm nổi bật phong cách hàng ngày và trong chính cuộc sống thường nhật của mình.

Một số hình ảnh tại buổi lễ khai trương:

Các khách mời tới chia vui cùng sự kiện khai trương





Không gian hiện đại với diện tích lên đến 300m2 và sức chứa hàng nghìn sản phẩm thời trang

Đông đảo khách hàng tới tham quan mua sắm, tận hưởng ưu đãi trong dịp khai trương

Những hình ảnh trong bộ sưu tập In and Out



