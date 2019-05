Sau sinh mổ, mẹ nhớ nằm lòng 7 cách này để nhanh chóng hồi phục sức khỏe và bước vào “cuộc chiến” chăm con

Sinh mổ ngày nay được rất nhiều mẹ bầu lựa chọn, ngoài lí do sức khỏe thì sinh mổ có tính thẩm mỹ và các mẹ cho rằng sinh mổ sẽ đỡ đau hơn so với sinh thường. Phục hồi sức khỏe sau khi đẻ mổ, nghe có vẻ đơn giản, nhưng sự thật nó là một quá trình dài hơi và phức tạp hơn nhiều so với những gì các mẹ tưởng tượng. Hồi phục sau sinh mổ là một quá trình cần thời gian và sự kiên nhẫn, tinh thần thư thái, suy nghĩ tích cực và biết cách chăm sóc bản thân.

Sinh mổ là một ca phẫu thuật lớn và người mẹ cần thời gian để hồi phục, không thể chỉ trong vài ngày, và đôi khi quá trình này không hề đơn giản chút nào (Ảnh minh họa)

Các chuyên gia, bác sĩ đầu ngành khuyên người mẹ thực hiện 7 hoạt động tích cực sau đây để vết thương sau khi đẻ mổ chóng lành, sức khỏe người mẹ đảm bảo hồi phục tốt:



1. Nghỉ ngơi nhiều

Sinh mổ là một ca phẫu thuật lớn và người mẹ cần thời gian để hồi phục và đôi khi quá trình này không hề đơn giản chút nào. Cơ thể người mẹ chịu tổn thương cả thể chất và có thể là sang chấn tinh thần. Tiến sĩ, bác sĩ Christopher Chong, chuyên gia kiêm cố vấn sản - phụ khoa (bệnh viện Gleneagles, Singapore) khuyến khích người mẹ nên dành thời gian và nghỉ ngơi nhiều để mau lại sức.

Bác sĩ Christopher Chong, chuyên gia kiêm cố vấn sản-phụ khoa tại Singapore.

Ông cho biết thêm: "Không được nghỉ ngơi đủ sẽ làm giảm sức đề kháng của cơ thể và khiến người mẹ dễ bị nhiễm trùng vết mổ. Nếu cho con bú, sự mệt mỏi cũng có thể làm giảm nguồn sữa mẹ và làm tăng nguy cơ trầm cảm sau sinh". Mẹ hãy tận dụng sự giúp đỡ của người thân để làm giảm áp lực, căng thẳng. Mẹ cũng có thể vắt sữa ra bình và nhờ người thân cho bé bú và tranh thủ nghỉ thêm, nhất là vào buổi đêm.

2. Dùng thuốc để giảm đau

Vết mổ có thể gây đau và mẹ sẽ cảm thấy mệt mỏi hơn. Cơn đau có thể làm giảm quá trình hồi phục sau sinh và ảnh hưởng đến việc chăm sóc em bé. Không phải ai cũng có khả năng chịu đau vì vậy bác sĩ Chong gợi ý mẹ dùng thêm thuốc giảm đau dưới chỉ định của bác sĩ để có thể nghỉ ngơi tốt hơn, ngay cả với các bà mẹ đang cho con bú.

Các mẹ sau sinh môt có thể dùng thêm thuốc giảm đau dưới chỉ định của bác sĩ để có thể nghỉ ngơi tốt hơn (Ảnh minh họa).

3. Có chế độ dinh dưỡng khoa học

Mặc dù bây giờ bạn không còn phải "ăn cho 2 người" nữa, nhưng chế độ ăn uống khoa học, lành mạnh sau khi sinh mổ sẽ giúp các mô bị tổn thương nhanh phục hồi hơn. Hiện tượng táo bón cũng không phải là hiếm sau khi sinh mổ. Vì vậy, mẹ chú ý tiếp tục bổ sung các chất cần thiết giống như trước và trong khi mang thai, cùng với chế độ ăn nhiều chất xơ như trái cây, rau quả và uống thuốc làm mềm phân nếu cần.

4. Bổ sung sắt và men vi sinh

Quá trình phẫu thuật khiến mẹ mất nhiều máu dễ dẫn đến thiếu máu sau sinh, nên mẹ rất cần bổ sung thêm sắt để tránh mệt mỏi và kiệt sức, ảnh hưởng tới chất lượng nguồn sữa mẹ. Ngoài ra, bổ sung thêm men vi sinh, sữa chua, trà kombucha… sé giúp hạn chế táo bón và tăng cường tiêu hóa, giúp người mẹ ăn ngon miệng hơn, hấp thụ tối đa dinh dưỡng từ các loại thực phẩm.

Sau sinh mổ các mẹ cần bổ sung thêm nhiều chất dinh dưỡng để bồi bổ cơ thể (Ảnh minh họa).

5. Chăm sóc vết mổ

Bất cứ vết cắt lớn nào trên cơ thể cũng đều có nguy cơ bị nhiễm trùng. Mẹ hãy nhớ luôn giữ cho vết mổ thật khô ráo, có thể mát xa nhẹ nhàng xung quanh khu vực vết mổ để giúp giảm đau và khuyến khích cơ bụng hoạt động hiệu quả hơn.

6. Tập đi bộ càng sớm càng tốt

Đi bộ tốt cho lưu thông máu, giúp thư giãn tinh thần, làm cho người mẹ cảm thấy sảng khoái và khỏe mạnh hơn. Đi bộ mang lại nhiều lợi ích người mẹ muốn phục hồi nhanh sau khi sinh mổ, góp phần làm giảm nguy cơ trầm cảm.

7. Tập luyện nhẹ nhàng

Mẹ có thể tiếp tục các hoạt động thể chất để cải thiện lưu thông máu, tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, chỉ nên tập luyện thật nhẹ nhàng và chậm rãi, không mang vật nặng hoặc quay trở lại thói quen tập thể dục quá sớm sẽ làm căng tức vết thương. Nếu vết mổ không lành không chỉ làm tổn thương cơ bụng vĩnh viễn mà còn có thể ảnh hưởng đến lần mang thai tiếp theo của bạn.

Nguồn: Parent