Cô Phàm (21 tuổi) sống tại An Huy, Trung Quốc đã trải qua một thai kỳ đầy gian nan với chiếc bụng bầu to khổng lồ.



Cả hai vợ chồng cô Phàm đến từ nông thôn, sau 3 tháng kết hôn thì cô có thai. Thấy bụng bầu lớn lên từng ngày, vợ chồng cô cũng không có gì lo lắng. Nhưng chỉ mang bầu được khoảng hơn 3 tháng, chồng cô Phàm đã thấy bụng vợ to bất thường, thậm chí cô còn khó di chuyển.

Chồng cô Phàm chia sẻ, lần đầu khám thai, bác sĩ thông báo không chỉ có một bé. Sau 3 tháng kiểm tra lần nữa, bác sĩ thông báo cô Phạm mang thai 4 và đều là con trai.

Khi nghe tin này, cả nhà cô Phàm vừa vui mừng nhưng không tránh khỏi lo lắng. Bởi nuôi cả 4 đứa trẻ trưởng thành là một áp lực không nhỏ đối với những gia đình sống ở nông thôn.



Kể từ tháng thứ 5, 6, bụng cô Phạm bắt đầu to hơn nhiều. Cân nặng của cô từ 60kg tăng vọt 100kg. Trước sinh 1 tuần, cô Phạm gặp khó khăn về hô hấp và cơ thể nặng nề. Đến bệnh viện kiểm tra, cô Phàm được chẩn đoán tăng huyết áp thai kỳ.

Chồng cô Phàm cho biết, khi đến khám ở bệnh viện địa phương, bác sĩ thông báo tình trạng của cô Phàm nguy cấp và có dấu hiệu sinh non. Do bệnh viện nhỏ chưa bao giờ đỡ đẻ cho trường hợp sản phụ mang thai 4, nên quyết định chuyển cô Phàm đến bệnh viện trên thành phố.

Cô Phạm được chuyển viện trong tình trạng bụng to như cái trống. Vì đảm bảo an toàn cho sản phụ và 4 thai nhi trong bụng, bác sĩ đề xuất phương án mổ đẻ. Trước ngày phẫu thuật, khoa sản, khoa nhi, khoa gây mê đã tiến hành hội chẩn trường hợp của sản phụ.

Ngày phẫu thuật, bác sĩ sắp xếp ê kíp phẫu thuật có chuyên môn, toàn bộ nhân lực của khoa sản được điều đến, trong phòng phẫu thuật có 4 bác sĩ gây mê, 3 bác sĩ khoa nhi, 4 y tá phụ trách chăm sóc khi các bé lần lượt chào đời, khoa chăm sóc tích cực (ICU) cũng được sắp xếp hỗ trợ 3 người.

Trước khi mổ, sức khỏe của 4 thai nhi đều khỏe mạnh. Để tiện cho việc xác định vị trí của 4 thai nhi, bác sĩ phẫu thuật đã tiến hành làm kí hiệu trên bụng của sản phụ. Do cả 4 bé đều sinh non nên phổi chưa phát triển hoàn thiện. Sau khi chào đời, các bé đều được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt của khoa nhi. Sau 10 ngày, các bé đều bình an xuất viện và cân nặng tăng đều.

Trong thời gian các bé ở bệnh viện, không ít tấm lòng hảo tâm đã đến hỗ trợ áo quần và tiền bạc cho sản phụ. Có người còn tặng cho sản phụ rất nhiều sữa bột khiến gia đình sản phụ vô cùng cảm động.

Vợ chồng cô Phàm không tránh khỏi áp lực, nhưng vui vẻ cho biết: "Chỉ cần các con cố gắng học tập, cho dù khổ cực thì chúng tôi vẫn cố gắng đưa các con đến trường". Mẹ chồng của cô Phàm chia sẻ: "Chúng tôi sẽ hỗ trợ vợ chồng nó chăm cháu nên không có vấn đề đáng lo ngại".