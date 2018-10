Review son lì MAC Powder Kiss "hot hit" mới toanh: cận cảnh chất son và những gam màu đẹp nhất, hợp con gái châu Á nhất

Dòng son lì mới toanh mang tên Powder Kiss của MAC chắc hẳn là "siêu phẩm" son đang khiến các tín đồ làm đẹp mong ngóng hơn cả. Rục rịch "đánh tiếng" với hội mê son từ giữa tháng 9, Powder Kiss đã nhanh chóng hút hồn dân tình với những lời quảng cáo cực kêu như chất son siêu lì tạo hiệu ứng mịn lì như bột nhưng lại siêu nhẹ, siêu mỏng tựa như son dưỡng, tạo cảm giác mềm mượt như lụa trên môi, kèm theo đó là khả năng làm mịn môi cũng như làm mờ rãnh nhăn trên môi.

MAC Powder Kiss, dòng son mới toanh "hot hit" nhất lúc này của MAC.

Mặc dù đúng 2/10, MAC Powder Kiss mới được mở bán đại trà nhưng trước đó vài ngày, hashtag của dòng son này trên Instagram đã nhộn nhịp hơn bao giờ hết bởi nhiều beauty influencer đã được hãng gửi tặng son từ sớm. Nhờ vậy mà chúng ta có thể chiêm ngưỡng trước bảng màu cũng như mục sở thị chất son của sản phẩm siêu "hot" này trước khi em nó lên kệ để đưa ra quyết định xem có nên mua hay không, nếu mua thì mua màu nào. Giờ thì hãy cùng "săm soi" dòng son "hot hit" này từ ngoài vào trong.

Các beauty influencer châu Á tích cực lăng xê cho MAC Powder Kiss trong những ngày qua.

Ngoại hình

MAC Powder Kiss vẫn mang thiết kế hình viên đạn trứ danh của MAC, khác biệt lớn nhất chính là lớp vỏ đen tuyền với bề mặt nhám lì thay vì bóng nhẹ thường thấy. Một cây Powder Kiss có giá bán lẻ 18,5 USD ~ 430.000 VNĐ, tương đương với các dòng son thỏi cơ bản khác của MAC.

Chất son

Zoom cận chất son Powder Kiss trên môi: rất mịn mượt và mỏng nhẹ.

Qua những đoạn clip review được các beauty influencer đăng tải, dễ thấy MAC đã không hề nói suông khi quảng cáo rằng Powder Kiss có chất son nhẹ mượt như son dưỡng. Thử nghiệm thoa son lên mu bàn tay cho thấy chất son rất mềm mượt, lướt trên da rất trơn tru, không gặp hiện tượng rít (thường gặp ở chất son Retro Matte), chất son mỏng nhưng màu lên rất chuẩn.

Chất son rất mềm mịn và mỏng nhưng lại có độ lên màu rất chuẩn.

Do chất son mềm mượt, dễ lên màu nên khi đánh son, ta chỉ cần thao tác rất nhẹ nhàng.

Do đó, các nàng có thể yên tâm Powder Kiss sẽ không gây khô môi và nhẹ môi tuyệt đối. Khi mới thoa, son vẫn có độ bóng nhẹ tựa satin nhưng càng về sau sẽ càng lì hơn. Nếu muốn son nhanh lì, bạn có thể thấm nhẹ với giấy ăn.

Powder Kiss cũng được hứa hẹn là có thể làm mịn môi, làm mờ rãnh nhăn trên môi nhưng có lẽ các tín đồ làm đẹp không nên quá kỳ vọng vào khả năng này. Nếu môi bạn nhăn nhiều hoặc có nhiều vảy da khô, chất son cũng không thể "hóa phép" cho đôi môi trở nên mịn mượt như nhung được. Powder Kiss có thể không gây khô môi nhưng các nàng vẫn nên tẩy da chết kỹ càng trước khi đánh để tạo bề mặt mịn mượt nhất có thể giúp chất son phát huy được tối đa hiệu ứng mịn lì như bột.

Nếu môi bạn nhiều rãnh nhăn và có vẩy da khô, son lên môi sẽ rất lợn cợn.

Bảng màu

MAC Powder Kiss bao gồm 16 tông màu với dải màu khá rộng, trải dài từ các gam nude với đủ mọi sắc độ be, hồng cho đến các gam màu tươi tắn, dễ dùng như hồng, đỏ, cam. Trong 16 gam, có đến hơn 10 gam hợp với làn da châu Á, cho thấy MAC thực sự ưu tiên cho các tín đồ làm đẹp nơi đây.

Swatch 16 tông màu của MAC Powder Kiss

Trong bảng màu của Powder Kiss, 5 gam được dự đoán sẽ "hot" hơn cả và cũng là 5 gam màu "hợp gu" con gái châu Á chính là 316 Devoted To Chili (đỏ đất), 314 Mull It Over (hồng nude), 308 Mandarin O (hồng san hô), 301 A Little Tamed (hồng cánh hoa đào) và 305 Burning Love (tím mận).

5 gam màu dự đoán sẽ được yêu thích nhất của Powder Kiss.

Màu 316 Devoted To Chili (đỏ đất)

Ngay từ cái tên, các fan ruột của son MAC đã có thể nhận ra ngay Devoted to Chili chính là "đàn em" của Chili, màu son đỏ ớt nổi đình nổi đám của hãng. So với Chili, Devoted To Chili có ít sắc cam hơn nhưng vẫn giữ được sự tươi tắn và cũng là gam dễ đánh nhất, hợp với mọi tông da. Màu son này đánh lòng môi rất đẹp trong khi đánh full môi sẽ ra màu đỏ đất trầm ấm hoàn hảo dành cho mùa thu.

Đây cũng chính là màu son mà nữ ca sỹ HyunA vừa diện lên bìa tạp chí Allure Hàn Quốc. Chỉ cần nhìn đã đủ để thấy Devoted To Chili sẽ là màu son được săn lùng ráo riết trong thời gian tới.

Không chỉ là màu son hoàn hảo cho mùa thu, đây cũng là màu son tươi tắn, hợp với nhiều hoàn cảnh mà các nàng có thể dùng hằng ngày. Ngoài ra, bạn có thể trưng dụng Devoted To Chili làm màu má cũng rất xinh.

Màu 314 Mull It Over (hồng nude)

Mull It Over chắc chắn là một trong những gam hồng nude dễ diện nhất dành cho các cô nàng da sáng.

Mull It Over có đột bợt vừa phải, lại ngả san hô nên rất tươi tắn, không khiến làn da bị nhợt nhạt.

Đây cũng là gam hồng nude hiếm hoi mà bạn có thể đánh lòng môi.

Màu 308 Mandarin O (hồng san hô)

Mandarin O là gam hồng san hô cực kỳ nữ tính, ngọt ngào, hợp với những cô nàng "bánh bèo" thích makeup theo phong cách Hàn Quốc.

Màu 301 A Little Tamed (hồng cánh hoa đào)

A Little Tamed mang sắc hồng của cánh hoa đào, tùy tông da có thể lên chút sắc tím.

Màu son nữ tính này có thể đánh lòng môi và full môi.

Màu 305 Burning Love (tím mận)

Màu Burning Love tím mận chính là màu son "chuẩn không cần chỉnh" cho mùa lạnh mà nàng da sáng lẫn da ngăm đều diện được.

Khi đánh một lớp mỏng và thấm bớt đi, Burning Love sẽ ra màu tím hồng rất tươi tắn. Dễ thấy màu son này khá tương đồng với Diva, một trong những màu son "chị đại" của MAC.

MAC Powder Kiss sẽ chính thức lên kệ tại Mỹ và nhiều quốc gia khác vào ngày hôm nay, 2/10. Bạn có định tậu cho mình một cây không? Bạn "chấm" màu nào? Hãy để lại bình luận nhé.