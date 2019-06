Paula’s Choice – Thuong hiệu chăm sóc da toàn cầu hướng dẫn chi tiết cách sử dụng AHA, BHA

AHA, BHA và những thông tin bạn cần nắm rõ



Các sản phẩm loại bỏ tế bào chết hóa học đứng đầu là AHA, BHA đã và đang dần thay thế biện pháp tẩy tế bào chết vật lý (dạng chà xát). Vậy AHA và BHA thực chất là gì?

Các sản phẩm AHA, BHA hiện đang trở thành sự lựa chọn hàng đầu về loại bỏ tế bào chết

AHA (Alpha Hydroxy Acid): AHA thường được chiết xuất từ nguồn gốc thực vật mang đến cảm giác nhẹ dịu an toàn làn da. Ngoài ra, thành phần này có khả năng tan trong nước, hoạt động tốt trên bề mặt, phù hợp với da thường đến da khô, đồng thời g tăng cường dưỡng ẩm tự nhiên trên da, kích thích sản sinh collagen đem lại vẻ đẹp rạng ngời cho làn da của bạn.

BHA (Beta Hydroxy Acid): Thành phần này có khả năng tan trong dầu, hoạt động tốt cả trên bề mặt và sâu bên trong lỗ chân lông. Nhờ đó làn da trở nên thông thoáng, loại bỏ được bụi bẩn, dầu thừa và các tạp chất, hỗ trợ điều trị mụn tối ưu, giảm sưng, chống viêm hiệu quả.

Các sản phẩm chứa AHA, BHA của Paula’s Choice hiện đang được coi là "vị cứu tinh" cho làn da khi liên tục đạt danh hiệu Top Best Seller trên toàn thế giới. Với những sản phẩm mang nồng độ khác nhau từ nhãn hàng, những tín đồ skincare sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn phù hợp cho làn da của mình. Song song với đó, cũng có không ít người thắc mắc liên quan đến sự kết hợp giữa AHA, BHA trong quy trình chăm sóc da. Cùng Paula’s Choice khám phá ngay điều này.

Các sản phẩm chứa AHA, BHA của Paula’s Choice hiện đang được coi là thần dược cho làn da

Cách sử dụng AHA, BHA trong quy trình chăm sóc da

Cả AHA và BHA đều mang đến những lợi ích nhất định cho làn da đây là điều không thể phủ nhận.

Paula’s Choice đã thiết kế công thức thành phần loại bỏ tế bào chết AHA và BHA để cải thiện tất cả nhưng "khuyết điểm" của mỗi loại da khác nhau. Quan trọng đó là cách sử dụng sao cho đúng!

Cách sử dụng AHA, BHA trên da

Với mỗi sản phẩm AHA, BHA khác nhau sẽ có kết cấu không giống nhau. Bởi vậy, tùy thuộc vào từng dạng chất của sản phẩm bạn có thể thoa apply trực tiếp lên da hoặc thấm qua bông tẩy trang để thoa lên toàn mặt.

Bên cạnh đó, cả AHA và BHA là sản phẩm loại bỏ tế bào chết hóa học, bạn nên apply lên da sau bước làm sạch và toner để nâng cao hiệu quả làm sạch. Đặc biệt, không giống với những sản phẩm tẩy tế bào chết vật lý, các sản phẩm AHA, BHA của Paula’s Choice sau khi sử dụng bạn hoàn toàn không cần rửa lại bằng nước.

Cách sử dụng AHA, BHA theo nồng độ thích hợp

Với các "lính mới" sử dụng AHA và BHA bạn nên lựa chọn sản phẩm có nồng độ thấp và "lắng nghe" phản ứng của làn da để có những điều chỉnh phù hợp. Bên cạnh đó, khi mới tập quen với các sản phẩm loại bỏ tế bào chết AHA, BHA bạn cũng nên dùng theo tần suất thấp 2 ngày một lần hoặc 2 – 3 lần/ tuần.

Với các "lính mới" sử dụng AHA và BHA nên lựa chọn sản phẩm có nồng độ thấp và "lắng nghe" phản ứng của làn da

Có nên sử dụng AHA, BHA cùng lúc trong quy trình chăm sóc da?

Đây có lẽ là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm của các tín đồ skincare. Paula’s Choice khuyên bạn nên sử dụng xen kẽ AHA, BHA giữa các quy trình chăm sóc da hàng ngày để phát huy hiệu quả tốt nhất. Đối với những làn da khỏe có thể sử dụng chung trong quy trình chăm sóc da tuy nhiên bạn cần sử dụng cách nhau khoảng 40 phút để đảm bảo rằng làn da không bị tổn thương hay phản ứng ngược.

Với những đặc điểm nổi bật của mình AHA, BHA xứng đáng trở thành sự lựa chọn hoàn hảo cho làn da.

