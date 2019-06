Nữ diễn viên ngủ cùng con trai đến năm 15 tuổi và bi kịch con gặp phải ở tuổi trưởng thành

Địch Oanh là một diễn viên Đài Loan, được biết đến khi tham gia đóng phim Bao Thanh thiên. Là người có tên tuổi trong lĩnh vực truyền hình nhưng cô hoàn toàn thất bại trong cuộc sống. Tất cả xuất phát từ tình yêu thái quá dành cho con trai.

Địch Oanh kết hôn cùng tài tử Tôn Bằng. Cô từng chia sẻ trên truyền hình rằng, ở tuổi 37 cô mới có được cậu con trai Tôn An Tá sau 3 lần thụ tinh nhân tạo. Do đó, cô rất nuông chiều cậu bé, mọi yêu cầu của con đều được đáp ứng. Thậm chí mãi tới khi 12 tuổi Tôn An Tá mới được cai sữa và đến tận 15 tuổi vẫn ngủ cùng mẹ.

Dù 15 tuổi nhưng Tôn An Tá vẫn giữ nguyên thói quen từ nhỏ là sờ ti mẹ mới có thể ngủ được. Địch Oanh coi đó là sự gần gũi giữa 2 mẹ con. Thói quen này đối với trẻ nhỏ là bình thường song đối với một nam thiếu niên đã lớn thì khó chấp nhận được. Cho đến thời điểm đó, Địch Oanh mới nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề và tách cậu bé ra ngủ riêng.

Do được nuông chiều từ bé, được đáp ứng mọi yêu cầu nên dù rất thông minh, con trai của Địch Oanh cư xử với tính cách không giống ai, tự cho mình có nhiều đặc quyền. Khi Tôn An Tá 18 tuổi, Địch Oanh quyết định cho con đi dục học Mỹ. Tại đây, cậu bé đã thản nhiên mang súng vào trường học, nổ súng gây náo loạn. Kết quả là Tôn An Tá có thể nhận phán quyết 10 năm tù.

Không phải ngẫu nhiên người ta lại nói: "Con trai lớn tránh mẹ, con gái lớn tránh cha". Đây là cách giáo dục giới tính để trẻ con có thể phân biệt sự khác nhau giữa nam giới và nữ giới, hay quyền riêng tư của mỗi người. Gần gũi con là điều cần thiết nhưng cũng cần có những giới hạn nhất định để trẻ có thể phát triển tâm sinh lý bình thường. Cha mẹ cũng cần dạy dỗ đúng mực để trẻ có thể hiểu rằng không phải mọi yêu cầu đều được đáp ứng.