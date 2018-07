Nữ chính “Giày thủy tinh” đình đám một thời: Ngoài 40 tuổi nhưng nhan sắc và phong cách thời trang thực sự đạt đến đỉnh cao

Thật khó để thế hệ 7x, 8x hay 9x đời đầu có thể quên được cô em gái rất mực hiền lành, nhân hậu do Kim Hyun Joo thủ vai cùng chuyện tình đẹp mà buồn trong bộ phim "Giày thủy tinh" đình đám một thời. Ngày ấy, cô diễn viên tóc ngắn mang nét đẹp lạ cùng nụ cười tỏa sáng hơn nắng hè Kim Hyun Joo đã khiến bao khán giả say mê, ngưỡng mộ bên cạnh lối diễn xuất đầy cảm xúc của mình. Quay về thời điểm hiện tại, mới đầu năm nay, Kim Hyun Joo đã trở lại màn ảnh Hàn với bộ phim "The Miracle We Met" và dù không gây sốt ầm ĩ nhưng mỹ nhân "Giày thủy tinh" đã kịp khiến khán giả trầm trồ, xuýt xoa trước sắc vóc mặn mà, rạng rỡ ở ngưỡng U50 cùng phong cách thời trang thanh lịch mà vẫn quyến rũ đến nghẹt thở của mình.

04-1488294293321 gap-lai-nang-lee-sun-woo-cua-phim-giay-thuy-tinh-552fe3 Kim Hyun Joo - mỹ nhân "Giày thủy tinh" một thời gây sốt với gương mặt đẹp lạ, nụ cười tỏa sáng hơn nắng hè cùng lối diễn xuất tự nhiên, chân thực.

29400483_1944731728871903_6438307249747132416_n 29414422_413475692427373_5795251474741067776_ Và khi trở lại màn ảnh Hàn vào đầu năm nay, người đẹp một lần nữa lại gây choáng ngợp với nhan sắc không tuổi của mình.

Trong những khoảnh khắc đời thường, Kim Hyun Joo cũng như bao người phụ nữ khác, thích diện đầm midi hay áo thun/sơ mi kết hợp cùng quần ống suông hoặc chân váy mềm mại, duyên dáng. Và dù ăn diện đơn giản đến vậy nhưng Kim Hyun Joo vẫn không giấu được nét quyến rũ, mặn mà của người phụ nữ U50 độc thân và có sự nghiệp riêng đáng ngưỡng mộ.

Sau thành công với một danh sách dài những phim truyền hình đình đám, hoạt động nghệ thuật người đẹp cũng trở nên thưa thớt dần, tuy nhiên mỗi lần xuất hiện, cô lại đốn gục vạn con tim với nhan sắc trẻ trung đến khó tin cùng vóc dáng sexy đến nghẹt thở. Phong cách thời trang khi xuất hiện trước công chúng của Kim Hyun Joo cũng vô cùng ấn tượng, từ thanh lịch và thời thượng với suit, váy ngắn đến trưởng thành, gợi cảm khó cưỡng với những bộ đầm trang nhã, sang trọng. Và dù diện bất cứ trang phục nào, nhan sắc cùng thân hình đầy đặn, quyến rũ của Kim Hyun Joo cũng đều được tôn lên trọn vẹn.

20140813001229_1 2_101461 (1) 3_60308 img20160111110415537 Phong cách thời trang khi xuất hiện trước công chúng của Kim Hyun Joo vô cùng ấn tượng với những khoảnh khắc trẻ trung, nữ tính.

1_1084532 20146851420024256 Hay quyến rũ đến nghẹt thở.

Nhan sắc và vóc dáng của Kim Hyun Joo ở tuổi U50 thực sự đã đạt đến đỉnh cao, cô đẹp mọi lúc mọi nơi, từ những khoảnh khắc đời thường, trên phim, khi đi sự kiện và cả trong những bức hình họa báo. Thậm chí đến những bức ảnh hậu trường cũng không giấu nổi nét quyến rũ khó cưỡng của người đẹp với làn da mịn màng, bờ vai trần gợi cảm cùng vòng 1 căng đầy.

28150977_433705813726665_4993894092946538496_n 28157976_193581228071899_4374208209955586048_n khj01 khj03 Đẹp nao lòng trong những bức hình họa báo.

29089569_1720573591342465_4190324648375746560_n 29096316_352219605286576_4278503732871692288_n Ảnh hậu trường đẹp không tỳ vết.

Có lẽ, những người hâm mộ mỹ nhân "Giày thủy tinh" đình đám một thời sẽ rất tự hào khi thấy sắc vóc hoàn hảo của người đẹp dù đã vượt ngưỡng 40 tuổi. Và chắc chắn, ai cũng thầm mong Kim Hyun Joo sẽ có nhiều hoạt động nghệ thuật hơn nữa để chúng ta có thêm cơ hội được ngắm nhìn nhan sắc cực phẩm này.