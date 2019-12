Nỗi niềm mẹ bầu nào cũng từng trải qua: 10 bộ quần áo thì không vừa cả 10, sáng ra nghĩ mặc gì cũng là việc "hack não"

Trong thời gian mang thai, cơ thể các mẹ sẽ thay đổi đến 180 độ. Lúc này, các mẹ sẽ chẳng thể nào mặc vừa những bộ quần áo cũ nữa vì bụng bầu ngày càng to, cơ thể cũng nặng nề, đi lại khó khăn. Đối với nhiều mẹ bầu, việc chọn đồ đi chơi hay đi làm cũng tốn nhiều thời gian vô cùng vì quần áo trong tủ chẳng cái nào cũng bị ngắn đi do bụng bầu to.

Mới đây, đoạn video quay lại cảnh một bà mẹ trẻ mang bầu chật vật thử quần áo trước gương bỗng gây sốt mạng xã hội. Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải nó đã nhận về hàng triệu lượt xem và hàng chục nghìn bình luận.

Video mẹ bầu tốn cả tiếng đồng hồ thử quần áo những không vừa bộ nào gây sốt mạng xã hội.

Được biết bà mẹ trẻ trong video trên có tên Tanya Kazakova, đang sinh sống tại thành phố Ekaterinburg (Nga). Cô Tanya hiện đang mang thai tuần 36. Đoạn video hài hước trên tuy chỉ có 20 giây thôi nhưng cũng giúp mọi người cũng hình dung được "nỗi khổ" của các mẹ bầu mỗi khi phải chọn quần áo là như thế nào.

Chiếc áo sành điệu mới ngày nào còn mặc được giờ đã thành dĩ vãng.

Cả tủ quần áo giờ không còn cái nào vừa bụng.

Chính cô Tanya cũng không ngờ video của mình lại gây sốt đến như vậy và cho biết: "Vừa mới ngủ dậy tôi đã thấy đoạn clip đã được hơn 2 triệu lượt xem rồi và được chia sẻ ở nhiều mạng xã hội khác nhau. Vợ chồng chúng tôi vẫn còn rất bất ngờ và khá sốc".

Bên dưới đoạn video đáng yêu của cô Tanya, nhiều người cũng đã để lại những bình luận rằng:

- Xem video mà tôi cười nắc nẻ không chịu được.

- Thực sự phải vỗ tay cho bạn bởi ý tưởng làm video quá đáng yêu. Những ai đã từng mang thai sẽ hiểu rõ điều này.

- Trông quen quá đi mất, hồi mang thai lúc nào tôi cũng phải mặc đồ rụng thùng thình như áo choàng vậy.

Trên trang cá nhân của có gần 300 nghìn người theo dõi của mình, cô Tanya Kazakova thường đăng tải những hình ảnh về cuộc sống thường ngày, cũng như các video ngắn hài hước. Tanya và chồng đã có 1 cô con gái nhỏ, chỉ trong thời gian ngắn nữa thôi cô sẽ hạ sinh con trai thứ 2.