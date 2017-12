Những trang phục nên mua ở Zara tùy theo vóc dáng cơ thể

aFamily.vn>Đẹp

Đối với các tín đồ thời trang thì hẳn Zara đã trở thành địa điểm mua sắm vô cùng quen thuộc. Hãng thời trang đình đám đến từ Tây Ban Nha này luôn nhanh nhạy bắt kịp xu hướng, mặt hàng đa dạng đủ để đáp ứng từ những cô nàng nhẹ nhàng đơn giản cho đến những tín đồ cá tính ấn tượng, giá cả thì luôn ở mức bình dân dễ chịu, chưa kể hãng còn đang chạy chương trình sale cuối mùa với mức giá giảm mạnh tới 50% thì lại càng khiến các tín đồ thời trang đứng ngồi không yên.

Tuy nhiên, cũng vì quá yêu thích thương hiệu thời trang bình dân này mà nhiều tín đồ thời trang sẽ vung tay quá trán, mua 1 "núi" đồ để rồi lại không mặc được, hoặc mặc không đẹp. Điều này không phải là do chất lượng trang phục không tốt, mà do họ đã lựa chọn nhầm những loại trang phục không phù hợp với cơ thể. Nếu bạn là 1 fan cuồng của Zara, cái gì cũng muốn mua và muốn khuôn hết về nhà thì danh sách những món đồ nên mua ở Zara theo vóc dáng dưới đây sẽ giúp bạn dễ dàng tìm được những món đồ phù hợp hơn với mình.

1. Dáng tam giác: Phần hông rộng hơn phần vai

Với những cô nàng có dáng người phần hông rộng hơn so với phần vai, thì bạn nên chọn những mẫu trang phục tập trung ánh nhìn vào phần trên. Ưu tiên những mẫu trang phục được may cầu kì ở phần vai hoặc độn vai để tạo sự cân bằng cho cơ thể. Điển hình như mẫu áo thêu với phần vai may cách điệu, hoặc váy vải voan mềm mại có chiết eo để vừa làm nổi bật bờ vai thanh mảnh, lại che bớt khuyết điểm hông to và khiến chân trông dài hơn.

Áo Zara thêu hoa được may chi tiết, làm nổi bật bờ vai. Mẫu áo này đang được giảm giá còn 599.000VNĐ

Váy voan mềm mại chiết eo giúp che bớt phần hông lớn. Váy cũng đang được giảm giá còn 1.299.000VNĐ.

Áo khoác giả lông có giá gần 3,5 triệu đồng. Mẫu áo này có chiều dài đến ngang hông giúp che đi nhược điểm hông lớn của người mặc.

2. Dáng chữ nhật: Vai, eo và hông gần như bằng nhau

Vì có số đo eo, hông và vai gần như bằng nhau. nên với dáng người này, bạn nên ưu tiên cho những mẫu trang phục nhấn vào phần eo, giúp tôn lên các đường cong và khiến cơ thể trông thanh thoát hơn. Những mẫu áo dáng peplum, hay những mẫu chân váy nhấn vào phần hông đều phù hợp với dáng cơ thể này.

Áo dáng peplum hay áo chiết eo riêng biệt sẽ giúp tạo đường cong cho cô nàng sở hữu dáng người hình chữ nhật. Mẫu áo nhung trong hình có giá đang sale còn 1,3 triệu đồng.

Chân váy đính ngọc trai có thiết kế làm nổi bật phần hông giá 999.000VNĐ.

Quần kẻ có thiết kế lửng đến ngang bắp chân, ống quần hơi loe nhẹ giá khoảng 899.000VNĐ.

3. Dáng đồng hồ cát: Eo nhỏ, hông và vai lớn

Dáng đồng hồ cát vốn đã là dáng cơ thể rất đẹp với phần vai và hông rộng, eo cân đối. Nếu may mắn sở hữu dáng người này thì bạn không cần quá lăn tăn trong việc chọn quần áo, chỉ cần lưu ý chọn những mẫu tôn lên đường cong có nhấn nhá ở phần eo để khiến cơ thể thon gọn hơn.

Với áo, bạn có thể chọn mẫu áo kẻ nhấn vào eo, phần cầu vai suông rủ tạo độ mềm mại cho cơ thể. Áo có giá đang sale còn 799.000VNĐ.

Chân váy bút chì in hoa, dáng ôm sát tôn lên đường cong của eo và hông. Mẫu chân váy xinh xắn này đang được sale chỉ còn khoảng 799.000VNĐ.

Váy nhung tông đỏ nổi bần bật vừa hợp với không khí mùa lễ hội vừa có thiết kế cầu vai bắt chéo khiến cơ thể thanh thoát hơn. Mẫu váy này cũng đang được giảm giá chỉ còn khoảng 899.000VNĐ.

4. Dáng tam giác ngược: Phần vai rộng hơn phần hồng

Người có dáng tam giác ngược sẽ có phần vai rộng và hơi thô, phần hông lại nhỏ. Do đó khi chọn trang phục cho dáng người này bạn nên tập trung vào những mẫu trang phục giúp tôn lên đường cong cơ thể, tạo điểm nhấn vào phần eo rõ rệt hơn, ví dụ như những mẫu áo chiết eo hoặc chân váy xòe, xếp ly. Với áo khoác, bạn nên tránh chọn những mẫu áo có phần vai cách điệu hoặc vai độn vì chúng sẽ dễ gây chú ý vào phần vai rộng.

Áo peplum chiết eo vừa giúp nhấn vào vùng eo nhỏ, lại tạo độ loe cân bằng giữa eo và vai. Mẫu áo này đang được giảm giá chỉ còn 599.000VNĐ.

Chân váy dáng xòe cũng là mẫu trang phục phù hợp với dáng người hình tam giác ngược. Với mẫu chân váy này, bạn có thể mix cùng những mẫu áo dáng ôm trơn đơn giản để tạo sự cân bằng giữa phần vai và phần hông. Mẫu chân váy này cũng đang được giảm giá còn khoảng 999.000VNĐ.

Với áo khoác bạn nên tránh chọn những mẫu áo có phần vai cách điệu hoặc độn vai, mẫu áo jacket trong hình đang được sale chỉ còn 1,5 triệu đồng.

Nguồn: Whowhatwear