Những nguyên tắc "bất khả xâm phạm" khi đi wax vùng kín mà ai cũng cần biết

Nếu bạn vì bất kì lý do gì mà lựa chọn dọn "cỏ" vùng kín (lý do thẩm mỹ, muốn gọn gàng…) thì việc đến salon hoặc các trung tâm là một trong những cách an toàn và tiện lợi nhất. Nhiều cô gái đã chọn sử dụng dịch vụ chuyên nghiệp vì những lợi ích như an toàn, thẩm mỹ cao, có "bảo hành"… Những tưởng việc wax ở các cơ sở là đơn giản và chỉ việc "nằm yên" để nhân viên thực hiện công việc, song vẫn có nhiều nguyên tắc khi wax vùng kín mà bản thân những người sử dụng dịch vụ cũng phải lưu ý kỹ càng.

Vệ sinh sạch sẽ trước khi đi

Đừng nên "tạt" ngang qua để wax nếu như bạn vừa tập gym xong và chưa tắm rửa, vệ sinh. Shobba Tummala – quản lí của một trung tâm làm đẹp ở Mỹ cho rằng trước khi dọn "cỏ", bạn cần phải giữ vùng kín thật khô ráo và sạch sẽ. Nếu như bạn vừa vận động mạnh khiến mồ hôi đổ ra thì khả năng cao vùng kín của bạn sẽ bị ẩm, điều này khiến cho phần sáp (wax) không bám lên da một cách hiệu quả. Mặt khác, vì các chuyên viên sẽ làm việc rất gần vùng kín của bạn nên nếu nơi ấy sạch sẽ, khô thoáng thì nó sẽ giúp cho các chuyên viên thoải mái hơn rất nhiều.

Đi tiểu tiện trước

Bởi vì một lần wax có thể kéo dài khá lâu, bạn nên đi tiểu tiện trước nếu thấy mắc tiểu. Mặt khác, sau khi kéo wax ra, phần phía dưới có thể sẽ cảm thấy lạnh đột ngột, khiến cảm giác buồn tiểu tăng lên. Ngoài ra thì những hành động kéo, chạm gần vùng tam giác cũng có thể gây áp lực lên bàng quang, khiến cho cơn buồn tiểu càng khó chịu.

Không uống rượu bia

Cồn trong rượu bia có thể làm máu của bạn trở nên loãng và như một hệ quả - khiến da bạn nhạy cảm và trở nên dễ đau hơn. Một số người sợ đau và hồi hợp có đôi khi "mách" nhau mẹo uống ít rượu bia để giảm cảm giác lo lắng, tuy nhiên điều này là không tốt và bạn không nên dùng chất có cồn trước khi wax.

Đừng cạo trước

Một số bạn lo lắng rằng phần "cỏ" rậm rạp có thể khiến bạn bị… "đánh giá" bởi các chuyên viên nên cố tình cạo trước ở nhà để gọn gàng hơn. Tuy nhiên việc cạo sẽ dẫn đến khó khăn khi wax, vì để wax hiệu quả, độ dài của lông phải ở một mức nhất định đủ để sáp bám vào. Việc wax những vùng có "cỏ" quá ngắn cũng có thể khiến bạn đau hơn.

Không wax trước, trong và sau khi hành kinh thời gian ngắn

Nếu chu kì của bạn ổn định, bạn nên đặt lịch wax 4 – 5 ngày trước chu kỳ kinh nguyệt. Tuyệt đối không được hẹn wax trong khi đang hành kinh hoặc gần thời gian này. Ngoại trừ lý do rõ rệt là việc có kinh nguyệt sẽ khiến quá trình wax trở nên bất tiện thì trong thời gian này, cơ thể bạn sẽ rất nhạy cảm dẫn đến mẫn cảm với cơn đau. Bên cạnh đó, nếu chu kì của bạn không ổn định thì hãy đợi sau khi hết kinh nguyệt vài ngày rồi hẳn đi wax.

Không vận động ngay sau khi wax

Bạn cần phải chờ từ 12 – 24 tiếng sau khi wax để bắt đầu hoạt động mạnh. Việc mặc quần bó thể thao có thể ôm sát phần da đang nhạy cảm và gây khó chịu. Mặt khác, bạn cũng không nên quan hệ tình dục trong khoảng thời gian này.

Source (Nguồn): Glamour