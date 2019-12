Nhìn ảnh sao Hàn là ra xu hướng makeup hot hit của 2020: Hầu hết đều quen thuộc nhưng có thêm gam màu bơ lạc cực xinh

Xu hướng tô son MLBB (My Lips But Better - chỉ màu son gần với màu môi) vẫn chưa hạ nhiệt, thậm chí sẽ còn hot hit đến tận 3 năm sau nên để trông trendy và phong cách nhất, bạn vẫn nên sở hữu ít nhất vài cây son MLBB trên bàn trang điểm. Son MLBB thường có màu nude, đất trầm trầm tự nhiên, không kén tông da và giúp môi thêm gợi cảm. Những tông son MLBB dễ thấy như cam đất, đỏ đất, hồng đất, cam cháy, đỏ gạch… Suzy, Jennie là một trong những idol lăng xê style tô son MLBB thành công trong giới Kpop.