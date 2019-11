Nhiều lần bật khóc vì cân nặng 100kg, Phương Anh Idol giảm 20 ký chỉ trong 1 tháng khiến nhiều người ngỡ ngàng

Hơn 10 năm nặng 100kg, đi đâu cũng bị réo tên "Phương Anh béo"

Trước đó, Phương Anh từng sở hữu cân nặng lên tới hơn 100 kg, không ít lần Phương Anh nghe được mọi người gọi cô là ca sĩ béo nhất showbiz, thực sự chẳng ai nhớ được cô sở hữu giọng hát nội lực, khỏe khoắn ra sao.

Ý thức được điểm yếu ngoại hình của bản thân, Phương Anh từng nỗ lực thực hiện nhiều phương pháp giảm mỡ để thân hình thon gọn hơn nhưng càng cố gắng càng trở nên vô ích. Nữ ca sĩ từng dành thời gian tập thể thao từ 9h sáng đến 9h tối, không ít lần nhịn ăn và sẵn sàng sử dụng các loại thuốc giảm mỡ liều mạnh. Với nỗ lực ấy, cân nặng có giảm đi, nhưng sức khỏe của nữ ca sĩ cũng theo đó mà giảm sút trầm trọng. Không những vậy, chỉ một thời gian ngắn, Phương Anh lại rơi vào tình trạng tăng cân trở lại khiến cô vô cùng chán nản.

Chính vì những cố gắng trở nên vô ích khiến cô nản chí và bỏ cuộc, chấp nhận sống chung với cân nặng hơn 100kg. Cũng trong thời gian này, Phương Anh bị stress dẫn đến trầm cảm, cô khép mình lại và ngại tiếp xúc với đám đông. Thậm chí, có thời điểm, nữ ca sĩ phải đến bệnh viện để kiểm tra vì sức khỏe và tinh thần giảm sút trầm trọng. Các bác sĩ cho biết, cô bị gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ và nếu giữ cân nặng như hiện tại còn có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến tim.

Trước sự việc này, Phương Anh dần thức tỉnh và cô quyết định phải làm một điều gì đó quyết liệt hơn cho chính mình, cho sự nghiệp và cuộc sống của mình.

Thời gian mới bắt đầu, Phương Anh gặp nhiều khó khăn hơn khi lớp mỡ trên cơ thể nữ ca sĩ là lớp mỡ cứng lâu năm do trước đó cô thường xuyên chơi thể thao.

Những ngày đầu tiên thực hiện gói dịch vụ "Chạm khắc đường cong – US Lipdetox 360", chỉ số mỡ giảm xuống không như mong muốn khiến nữ ca sĩ có phần nản chí, thậm chí là stress.

Nhưng sau khi được sự động viên và tận tâm hướng dẫn của đội ngũ chuyên gia thẩm mỹ viện Ngọc Dung, Phương Anh đã không bỏ cuộc và cô chỉ mất 1 tháng để loại bỏ 20kg mỡ thừa. Đáng chú ý, dù giảm đến 20kg mỡ một cách "ngoạn mục" nhưng làn da của nữ ca sĩ không bị chùng nhão khiến Phương Anh vô cùng vui mừng.

Đặc biệt, giọng ca "Bình An" còn rất hài lòng về gói dịch vụ này vì ưu điểm giảm mỡ không phẫu thuật, không xâm lấn, không cần nghỉ dưỡng và ăn uống không quá kiêng khem. Nhờ vậy nữ ca sĩ vẫn có thể đi hát bình thường, không ảnh hướng đến công việc và cuộc sống.

"Khi xuống được 20kg, bỗng nhiên người ta trở thành người tốt, người ta giúp đỡ Phương Anh một cách kỳ lạ"

Khi chứng kiến Phương Anh ngày thon gọn hơn, giảm được 20 kg trong vòng 1 tháng, nhiều bạn bè cô không khỏi ngạc nhiên, thậm chí không tin vào những gì nhìn thấy. Với Phương Anh, điều đầu tiên cô cảm nhận được chính là cơ thể thanh thoát, nhẹ nhàng, tinh thần khi nào cũng phấn chấn.

"Khi Phương Anh tự tin ra ngoài với ngoại hình hiện tại thì bỗng nhiên Phương Anh gặp được rất nhiều người tốt, người ta giúp đỡ Phương Anh một cách kỳ lạ, bản thân Phương Anh không hiểu tại sao lại có chuyện đó xảy ra trong đời.", nữ ca sĩ thoải mái tâm sự.

Hiện tại Phương Anh đã giảm được 20kg nhưng đây vẫn chưa là cân nặng lý tưởng mà cô mong muốn. Vì thế, nữ ca sĩ cho biết vẫn sẽ tiếp tục với liệu trình giảm béo để sở hữu thân hình thon gọn nhất có thể.

