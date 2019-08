Người bán có thể tâng bốc Vitamin C về khả năng làm sáng, nhưng liệu họ có nói cho bạn cách bảo quản hay dùng sao cho không phá da

Vitamin C

Công dụng: Làm sáng da và bảo vệ da trước các tác nhân gây hại từ môi trường như tia UV, ô nhiễm không khí và cả các gốc tự do.



Thời điểm nên bắt đầu sử dụng: 18 tuổi

Dấu hiệu bạn cần Vitamin C: Khi các đốm nâu xuất hiện trên da, da mất đi độ bóng khỏe, các tổn thương do mụn không tự phục hồi nhanh như xưa.

Bảo quản: Khi mở nắp, rất nhiều serum chứa vitamin C bị biến màu (ngả vàng hoặc ngả nâu), bạn cần bảo quản trong tủ lạnh, tránh ánh nắng hoặc bạn cũng có thể bọc bên ngoài sản phẩm có chứa thành phần vitamin C để tránh việc sản phẩm bị oxy hóa nhanh.

Dùng khi nào?

Sử dụng Vitamin C quá liều cho phép có thể gây bong tróc da. Khi bị tróc da, bạn nên giảm liều lượng Vitamin C sử dụng trên da và thay vào đó những sản phẩm, có tác dụng tăng cường độ ẩm cho da. Nếu bạn có làn da khô hoặc nhạy cảm, bạn không nên sử dụng serum Vitamin C có chứa LAA, thay vào đó là những loại serum chứa thành phần ít gây kích ứng như SAP hay MAP.



Các chuyên gia khuyến khích nên sử dụng Vitamin C vào buổi tối và tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Nếu bạn thoa serum Vitamin C vào ban ngày, hãy lưu ý sử dụng kem chống nắng để tránh gây ảnh hưởng đến làn da.

Lưu ý rằng nếu bạn bị mụn sưng viêm, da nhiều mụn ẩn thì không sử dụng Vitamin C. Bạn chỉ được thoa vitamin C lên vết sẹo mụn/ thâm.

Kết hợp cùng các thành phần khác

Dùng kèm Hyaluronic Acid (HA)

HA có tác dụng cung cấp độ ẩm tốt cho da, nên nếu dùng kèm vitamin C có thể giúp làm giảm tình trạng da bị ửng đỏ hay bong tróc. Bạn có thể sử dụng serum hay toner có chứa vitamin C sau đó đợi khoảng 15 phút rồi dùng thêm kem dưỡng.

Dùng kết hợp Vitamin E

Vitamin E không chỉ có tác dụng dưỡng da, kích thích tái tạo tế bào da, mà còn là một chất chống oxy hóa tự nhiên, giúp các sản phẩm vitamin C bền hơn. Nếu chọn serum chứa cả thành phần vitamin C và E, bạn sẽ có thể yên tâm rằng nếu thoa serum vào ban ngày cũng không sợ có chuyển biến xấu trên da, miễn là bạn có thoa kem chống nắng.

Tuyệt đối không dùng kèm AHA/ BHA và Retinol

Vitamin C được biết đến là chất chống oxy hóa cũng như làm sáng da cực hữu ích, còn AHA/ BHA là thành phần tẩy da chết đình đám. Tuy vậy, khi kết hợp với nhau chúng sẽ khiến làn da của bạn bị mất đi độ cân bằng pH vốn có do tính acid quá mạnh. Còn với retinol, nếu kết hợp cùng Vitamin C sẽ khiến cho da bạn bị kích ứng, nổi mẩn.