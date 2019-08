Ngắm váy cưới của nhà thiết kế Việt tại tiệm đồ cưới nổi tiếng nhất New York

Ngày 1/8, PHUONG MY Bridal chính thức được bán tại cửa hàng đồ cưới Mark Ingram Atelier, New York. Mark Ingram Atelier mở cửa từ năm 2002, và là một trong những cửa hàng đồ cưới hàng đầu dành cho các cô dâu cao cấp, sành điệu từ khắp mọi nơi trên thế giới.



Mark Ingram, chủ sở hữu thương hiệu váy cưới Mark Ingram Atelier chụp hình cùng Phương My.

Sau show New York Bridal Fashion Week hồi tháng 4 vừa qua, Mark Ingram đánh giá cao BST của PHUONG MY và khẳng định sẽ là cửa tiệm đầu tiên bán đồ cưới của PHUONG MY. Đó chính là tiền đề cho sự hợp tác giữa Mark Ingram Atelier và PHUONG MY ngày hôm nay.



Sau cửa hàng tại New York, váy cưới của PHUONG MY Bridal sẽ lần lượt có mặt tại London và Seoul ngay trong tháng 8 này. Tại London, PHUONG MY Bridal được bán tại Wedding Club và tại Hàn Quốc, là SooYoo và Elizabeth. Đây đều là những cửa hàng đồ cưới cao cấp hàng đầu tại các thành phố này.



Những chiếc váy cưới đầy sáng tạo, cá tính nằm trong BST cưới đầu tay của PHUONG MY với tên gọi: Espoir – Hy vọng.

"Có mặt tại các thị trường lớn, đi cùng với tiềm năng thì đây cũng là những thị trường vô cùng khó tính, đòi hỏi khắt khe về chất lượng của sản phẩm. Những chiếc váy của PHUONG MY Bridal vẫn mang đậm chất Á Đông, được chăm chút từ đường may, chất liệu cho đến thiết kế nhằm mang lại sự hoàn hảo nhất cho các cô dâu trong ngày trọng đại", Phương My chia sẻ.



PHUONG MY Bridal vẫn mang đậm chất Á Đông, được chăm chút từ đường may, chất liệu cho đến thiết kế.

PHUONG MY Bridal xuất hiện lần đầu tiên tại tuần lễ thời trang cưới New York Fashion Week Bridal 2019 hồi tháng 4 năm nay. Nhanh chóng được mở bán tại nhiều thành phố lớn trên thế giới, PHUONG MY là thương hiệu Việt đầu tiên mang sản phẩm ra nước ngoài, và đều là những thị trường khó tính nhất nhì trên thế giới.



Tờ New York Times ưu ái bình chọn Espoir là một trong những BST ấn tượng và nổi bật nhất trong New York Fashion Week Bridal, bên cạnh những tên tuổi danh giá trong ngành thời trang như Vera Wang, Reem Acra…



Cùng ngắm lại BST váy cưới của NTK Phương My tại New York Fashion Week Bridal:

Hiện tại, PHUONG MY đã trình diễn tại hơn 9 tuần lễ thời trang quốc tế khác nhau: New York Fashion Week năm 2019, Vancouver Fashion Week tại Canada 2018, Dubai Fashion Week tại Dubai 2017, Perth Fashion Festival tại Úc 2015, Asia Fashion Week tại Malaysia 2014, BLUEPRINT fashion show tại Singapore 2014, NewYork Fashion Week event tại Newyork 2011, Tokyo Fashion Fuse show tại Nhật 2011, Black V San Francisco Fashion Show tại Mỹ 2011.