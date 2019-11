Nam thần như So Ji Sub cũng có ngày xuống sắc khó tin, vậy mới thấy râu tóc có ảnh hưởng to lớn đến phái mạnh như nào

So Ji Sub vẫn được coi là nam thần của làng giải trí Hàn Quốc nói riêng và châu Á nói chung. Đã ngoài 40 nhưng anh vẫn sở hữu vẻ ngoài điển trai, phong độ khiến bao người mê đắm.

Vậy nhưng điển trai đến đâu mà thiếu chăm chút về râu tóc thì cũng bằng thừa. Không tin thì bạn hãy nhìn hình ảnh của So Ji Sub trong sự kiện mới đây. Không còn là nam thần của mọi nhà, anh bỗng trở thành ông chú xuề xòa, già nua đến khó nhận ra.

Có ai tin ảnh bên trái và bên phải là cùng một người?

Dự sự kiện mới đây, So Ji Sub đã khiến không ít neitzen bấn loạn. Không phải vì anh quá điển trai hay phong độ mà vì diện mạo có phần xuống dốc, thiếu thu hút của nam tài tử. Nguyên nhân cũng bởi kiểu tóc dài thiếu tỉa tót cộng thêm râu ria bù xù khiến anh trông khá luộm thuộm, bớt đi vài phần nam tính, quyến rũ.

Bên cạnh đó bộ đồ của So Ji Sub tuy khá đơn giản nhưng lại là phom dáng oversized rộng rãi, kết hợp cùng kiểu tóc dài buông xõa lãng tử càng khiến anh chàng trông xuề xòa, thiếu chỉn chu hơn. Mái tóc bổ luống cũng khiến gương mặt của So Ji Sub trông già hơn đáng kể.



Vậy mới thấy tóc tai và râu ria có ảnh hưởng to lớn đến diện mạo của những đấng nam nhi như thế nào. Chỉ cần đổi kiểu tóc một chút thôi là họ đã có thể lên hạng hay tụt dốc nhan sắc. Đến nam tài tử như So Ji Sub cũng chẳng thoát được tình cảnh này.



So Ji Sub điển trai, phong độ khi xưa với tóc tai gọn gàng, mặt mày nhẵn nhụi.