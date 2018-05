Nắm được 4 bí quyết này, việc mua sắm quần áo giày dép ngoài tiệm hay qua mạng sẽ không bao giờ phải hối tiếc

Tuy nhiên, ngay cả với những trang phục có kích cỡ vừa vặn với bạn nhất cũng có thể trở nên quá chật hoặc quá rộng sau khi bạn cho vào máy giặt. Đó là lý do bạn hãy luôn ghi nhớ 4 quy tắc đơn giản sau đây khi đi mua sắm, bất kể bạn mua quần jeans hay áo sweater hay bất cứ món đồ thời trang nào cũng sẽ không bao giờ thất bại.

1- Nắm rõ số đo các vòng



Hãy chắc rằng mình nắm rõ 4 số đo sau khi chọn mua quần áo bao gồm: vòng hông, vòng eo, vòng ngực và vòng cổ (chủ yếu để mua áo cho phái nam).

Sau khi ghi chú lại các số đo, bạn hãy so sánh với bảng size sau đây. Ba loại kích cỡ quần áo thông dụng là size US (từ 0-16), size quốc tế (từ XS đến XXL), size EU (từ 34 đến 41).

2- Hãy xem ghi chú của nhà sản xuất

Khi mua quần áo online, bạn chọn đúng size là một chuyện, nhưng kích cỡ thực tế của món đồ lại là một chuyện khác. Hãy nhớ rằng cùng một ký hiệu size nhưng tùy thuộc nhãn hiệu sản xuất sẽ rất khác nhau. Chính vì thế bạn cần phải xem ghi chú bảng size thật của món đồ được cập nhật rất kỹ ở trên website của từng hãng.

3- Chú ý đến chất liệu sản phẩm

Để không rơi vào tình huống quần áo bị giãn ra hoặc rút lại sau lần giặt đầu tiên, bạn cũng nên xem xét về chất liệu của sản phẩm đó. Chẳng hạn như vải cotton pha len thường sẽ co lại, trong khi chất liệu synthetic pha cotton sẽ có xu hướng giãn to ra sau khi giặt. Nắm rõ được điều này để bạn nhắm có thể mua đồ to hoặc nhỏ hơn một size cho chắc chắn.

Những món bạn nên mua size rộng hơn:

- Áo sweater len: Lý do đầu tiên là bởi quần áo ôm sát vào người không giữ ấm tốt như quần áo hơi rộng rãi một chút. Lý do thứ hai là bởi chất liệu len sẽ bị rút sau khi giặt lần đầu tiên, vì vậy nếu bạn mua áo ôm khít, cơ hội lớn là nó sẽ trở nên chật ních sau khi giặt.

- Áo thun, quần lót và những món đồ bằng cotton khác: Sau khi giặt, chất liệu cotton thường bị rút lại một chút, vậy nên bạn đừng mua kích cỡ chính xác của mình. Tuy nhiên nếu sản phẩm có pha với chất liệu co dãn như elastane, spandex, lycra, bạn có thể chọn kích cỡ như bình thường.

- Áo thun, áo kiểu có cổ: Khi mua những loại trang phục này, bạn nên để ý xem phần cổ có bị chật hay không. Nếu phần cổ áo siết vào cổ, bạn nên mua size lớn hơn để tránh tình trạng phần cổ rút lại sau khi giặt sẽ làm bạn khó thở.

Những món bạn nên mua size nhỏ hơn:

- Đồ dệt kim: Các món đồ dệt kim thường sẽ bị giãn ra rất nhanh, vì vậy để chắc chắn, bạn nên mua nhỏ hơn một size.

- Quần jeans: Mặc dù được tạo thành bởi cotton nhưng chất liệu denim sẽ bị giãn ra ngay sau khi bạn mặc lần đầu tiên, trừ khi chiếc quần có pha chất liệu thun co dãn.

- Polyeste: Những món đồ bằng chất liệu synthetic này rất dễ bị giãn, nhất là phần thân dưới.

4- Hãy biết chính xác kích cỡ bàn chân

Kích cỡ bàn chân được tính từ gót đến đầu ngón chân dài nhất. Bạn cần phải đo cả hai bàn chân vì thực tế chúng ta đều không có kích thước bàn chân đồng nhất. Vậy nên bạn hãy chọn size dựa theo bàn chân to hơn nhé! So sánh với bảng sau để tìm được kích cỡ giày vừa nhất với mình.

Ngoài ra bạn cũng phải lưu ý đến chiều ngang của bàn chân, thường được ký hiệu bằng N (hẹp/ốm), M (trung bình), W (rộng).

(Nguồn: Brightside)