Serum vitamin C Cosrx Triple C Lightning Liquid (625.000 VNĐ): "Với hơn 1.200 review khen ngợi, đây chính là serum vitamin C tốt nhất trên thị trường đồ skincare Hàn hiện nay. Đây là lựa chọn tuyệt vời nếu bạn đang muốn làm đều màu da, làm mờ vết thâm cứng đầu. Sản phẩm này có chứa 20,5% vitamin C giúp làm sáng da vô cùng hiệu quả".