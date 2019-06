Mỹ nhân Hàn lột xác chóng mặt chỉ nhờ mái tóc: Có người đổi đời nhờ xén tóc, team tóc dài nữ thần xuất hiện tân binh

"Cuộc cách mạng tóc ngắn" của showbiz Hàn thật sự trở thành cơn bão trải rộng khắp châu Á nhờ một cái tên không mấy danh tiếng vào thời điểm đó - Go Jun Hee. Sau khi xuất hiện với tóc tém cá tính và sang chảnh trong "She was pretty", Go Jun Hee đã lột xác ngoại hình hoàn toàn và nổi lên như cồn, gây ra cơn bão tóc ngắn sắp châu Á