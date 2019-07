Muốn da căng mướt bên ngoài, mát dịu bên trong, hè này bạn phải "găm" ngay đồ skincare lô hội thần thánh

Youth to the People Superfood Peptide Eye Cream (Giá gốc: 814.000 VNĐ): Youth to the People mang tất cả những thực phẩm xanh bổ dưỡng nhất vào sản phẩm kem mắt tuyệt vời này. Em nó có công thức từ rau cải xoăn, lô hội và dầu hướng dương. Tất cả hoà quyện nhịp nhàng cùng tạo nên một hũ dưỡng ẩm mắt chất lượng. Đặc biệt là sản phẩm này hầu như không mùi, thích hợp cho những bạn dị ứng với đồ dưỡng da chứa hương liệu.