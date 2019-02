Muốn có làn da căng mọng mơn mởn, các nàng nên thử dùng ngay sản phẩm có thành phần nghe đã thấy ngon lành này

Ngoài việc ăn sinh tố bơ để da dẻ hồng hào, đắp mặt nạ bơ sữa chua để sáng da thì quả bơ chính thức được đưa lên một tầm cao mới hứa hẹn nhiều bùng nổ trong năm 2019 nhờ tinh tuý mang tên dầu quả bơ. Dầu quả bơ được nghiên cứu và chứng minh có nhiều tác dụng vượt trội trong làm đẹp, dần xuất hiện trong thành phần của nhiều sản phẩm dưỡng da đắt đỏ.



Dầu quả bơ hứa hẹn sẽ trở thành nguyên liệu "hot" trong các sản phẩm chăm sóc da nhờ hàng loạt công dụng tuyệt vời như dưỡng ẩm sâu, làm sáng da, chống lão hoá.

"Dầu quả bơ mang lại rất nhiều lợi ích cho da từ các phân tử có hoạt tính sinh học, bao gồm vitamin C, vitamin E, folate và các axit béo" - tiến sĩ da liễu Tanuj Nakra khẳng định. Cụ thể, Vitamin C và E là chất chống oxy hóa, chữa lành các thương tổn trên bề mặt da, bảo vệ da khỏi tác động của các gốc tự do (các phân tử được tạo ra bởi ô nhiễm môi trường), có thể giảm thiểu nếp nhăn, cải thiện làn da xỉn màu cũng như các dấu hiệu lão hóa sớm. Bằng cách thêm một sản phẩm chứa dầu quả bơ vào chu trình chăm sóc da hàng ngày, bạn có thể giúp làn da không bị tổn thương bởi các gốc tự do, làm chậm các dấu hiệu tuổi tác và làm sáng da.



Trong thực tế, dầu quả bơ là một thành phần mang đến suối nguồn tươi trẻ thật sự. Lượng Vitamin C dồi dào là đòn bẩy giúp da tích cực sản sinh ra nhiều thật nhiều Collagen. Ngoài ra, Folate (một loại vitamin B) cũng góp phần làm tăng sản sinh Collagen, và còn cải thiện màu da rõ rệt. Không những vậy, hỗn hợp axit béo độc đáo trong dầu quả bơ còn dưỡng ẩm sâu cho da. Thời điểm độ ẩm xuống cực thấp thì một vài giọt dầu bơ kết thúc chu trình dưỡng da là cần thiết khi mọi loại kem dưỡng đều tỏ ra bó tay.

Tuy vậy, những ai dễ lên mụn cần cực kì cẩn trọng khi sử dụng dầu quả bơ trên da vì tác dụng dưỡng ẩm quá cao có thể dễ gây bít tắc lỗ chân lông. Kết hợp dầu bơ với một sản phẩm tẩy da chết hóa học (AHA/BHA) và sử dụng một cách từ từ sẽ là phương án tốt, hứa hẹn mang đến làn da láng mịn sáng khỏe.

Một số sản phẩm chứa dầu quả bơ được dự đoán sẽ gây sốt trong năm 2019:

Glow Recipe Avocado Melt Sleeping Mask (Giá gốc: 1.046.000VNĐ): Ngoài dầu quả bơ, mặt nạ ngủ này còn có thành phần tẩy tế bào chết PHA giữ cho lỗ chân lông không bị bít tắc.

Boscia Rosehip Omega Face Oil (Giá gốc: 976.000VNĐ): Với thành phần là tinh dầu nụ tầm xuân và tinh dầu quả bơ, sản phẩm này có khả năng vượt trội trong việc điều trị thâm mụn, làm sáng da.

Herbal Dynamics Beauty White Truffle & Probiotic Neck Firming Treatment (Giá gốc: 697.000VNĐ): Cùng với tinh dầu quả bơ và 30 loại thực vật khác nhau, sản phẩm này đặc trị vấn đề chảy xệ của da. (Ảnh: Taylor Grewe)

Josh Rosebrook Advanced Hydration Mask (Giá gốc: 1.510.000VNĐ): Hũ mặt nạ hoàn hảo cho những ngày da mệt mỏi, xỉn màu vì sản phẩm cung cấp một lượng ẩm lớn cho da.

Osea Atmosphere Protection Cream (Giá gốc: 1.116.000VNĐ): Với thành phần chính là dầu quả bơ và rong biển, đây là loại kem dưỡng tạo lớp rào chắn bảo vệ da khỏi những tác động từ môi trường bên ngoài.

Indie Lee Squalane Cream (Giá gốc: 1.627.000VNĐ): Kem dưỡng siêu đậm đặc dành cho da khô với thành phần từ dầu quả bơ, dầu jojoba, squalane.

Josie Maran Argan Oil Body Butter (Giá gốc: 837.000VNĐ): Kem dưỡng body cho những làn da khô như ngói vì chứa thành phần từ dầu quả bơ và dầu argan.

Kari Gran Cleansing Oil (Giá gốc: 813.000VNĐ): Dầu tẩy trang với thành phần hữu cơ, trong đó có dầu quả bơ có thể làm sạch cả son lì hoặc mascara.

Pai Avocado & Jojoba Hydrating Day Cream (Giá gốc: 1.278.000VNĐ): Sở hữu làn da dầu nhưng vẫn muốn sử dụng dầu quả bơ? Sản phẩm này chính là lựa chọn hoàn hảo vì kết cấu kem mỏng, thấm nhanh, không bóng nhờn.

Nguồn: Fashionista