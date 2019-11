Mẹ cho mặc hở dưới không được hở trên, Diệu Nhi đâm lúng túng che vòng 1 khi diện đầm quây gợi cảm

Cô nàng Diệu Nhi dạo gần đây vô cùng chăm chút về mặt hình ảnh, lên đồ sang chảnh cả trong street style đời thường lẫn khi tham dự sự kiện. Tuy nhiên có một quy định ngặt nghèo mà Diệu Nhi phải tuân thủ đó là: Hở dưới không được hở trên. Hệ quả là khi tham dự sự kiện mới đây, diện đầm quây gợi cảm, cô phải lúng túng che ngực để tránh hớ hênh.

Dự sự kiện mới đây, Diệu Nhi diện mẫu váy quây vừa gợi cảm vừa quyền lực của NTK Đỗ Long.



Nhưng vì là dáng váy quây nên Diệu Nhi rất sợ hớ hênh.



Người ta xuống xe thì khoe thần thái sang chảnh, Diệu Nhi thì chỉ mải che chắn vòng 1.



Lâu lâu mới diện đầm gợi cảm nhưng cứ phải che chắn nhiệt tình thế này thì khổ quá Diệu Nhi ơi.



Sự tích trang phục của Diệu Nhi đã được cô bật mí với NTK Đỗ Long trong một lần đi thử đồ cách đây không lâu. Theo đó Diệu Nhi chia sẻ mẹ cô không muốn con gái mặc quá sexy, diện đầm xẻ đùi, hở trên thì được nhưng hở ngực thì không. Chính vì lẽ đó, trong lần diện đầm cut out của NTK Đỗ Long, Diệu Nhi đã chế thêm 1 miếng vải đen may che đi phần cut out gợi cảm.

Mẹ chỉ cho mặc đầm hở dưới không được hở trên, vậy nên khi diện đầm có chi tiết cut out ở ngực, Diệu Nhi đã may thêm một miếng vải lót màu đen cho kín đáo.