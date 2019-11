Mẹ chết lặng khi con gái 2 tuổi suýt mất mạng vì được mẹ cho uống quá nhiều sữa mỗi ngày

Hôm 8/11 vừa qua, một bà mẹ đến từ Ontario (Canada) có tên là Nastacia Gencarelli đã lên facebook chia sẻ về cái đêm kinh hoàng – cái đêm khiến cô gần như chết lặng khi nghe tin cô có thể sẽ mất đi đứa con gái bé bỏng của mình sau khi bé bị bệnh thiếu máu do thiếu sắt và chảy máu nội tạng nghiêm trọng do tiêu thụ 6 hộp sữa bò tươi mỗi ngày.

Chuyện này đã xảy ra cách đây 4 tuần, khoảng thời gian đó, Mia (2 tuổi) - con gái của Nastacia đột nhiên mất cảm giác ăn ngon miệng. Cô bé trở nên xanh xao, lờ đờ và khó thở. Khi đưa con đi khám, các bác sĩ thông báo rằng đứa trẻ bị nhiễm trùng tai và viêm phổi, vì vậy họ kê đơn thuốc kháng sinh và cho Mia về nhà nghỉ ngơi.

Một tuần sau, thuốc dường như không có tác dụng, trong khi sức khỏe của bé gái ngày một xấu đi. Với bản năng làm mẹ, Nastacia vội vã đưa con đến bệnh viện. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán đứa trẻ bị thiếu máu do thiếu sắt và đang bị chảy máu nghiêm trọng bên trong cơ thể. Họ nghi ngờ nguyên nhân gây ra tình trạng này là do bé uống quá nhiều sữa bò tươi sau khi nghe mẹ của bé tiết lộ rằng con cô uống từ 4-6 hộp sữa mỗi ngày. Các bác sĩ cũng nói thêm rằng Mia đã mất 3/4 lượng máu do nội tạng bị tổn thương dẫn đến chảy máu.

Bé Mia đang nằm điều trị trong bệnh viện.

Mẹ Mia kể: "Đêm hôm đó là đêm đáng sợ nhất trong cuộc đời làm cha mẹ của vợ chồng tôi và hy vọng những gì tôi chia sẻ ở đây sẽ cứu giúp các gia đình khác khỏi nỗi kinh hoàng mà chúng tôi vừa mới trải qua. Bạn đã nghe nói về việc không cho con uống quá nhiều nước, chứ có bao giờ bạn nghe nói là đừng cho con uống quá nhiều sữa hay không? Vậy mà con tôi vì uống nhiều sữa mà bị bệnh nặng".

"7 ngày điều trị bằng thuốc kháng sinh không có hiệu quả, Mia vẫn xanh xao, lờ đờ, không chịu ăn và hay buồn ngủ. Vợ chồng tôi quyết định đưa con quay lại bệnh viện. Khi vừa đến nơi, chúng tôi không cần đăng ký hay xếp hàng. Nhìn thấy Mia, ngay lập tức 2 bác sĩ và 6 y tá liền đưa con bé vào phòng cấp cứu và yêu cầu chúng tôi ở ngoài chờ. Tôi thấy họ gắn máy theo dõi nhịp tim, máy đo huyết áp và nhiều thứ dây rợ khác xung quanh con gái tôi. Họ cố gắng lấy máu của con nhưng không tìm thấy mạch, họ chọc tới 7 lần mới cắm được dịch truyền tĩnh mạch. Chưa hết, các bác sĩ còn mất 4 lần chọc dò để truyền dịch tĩnh mạch ở động mạch đùi của Mia. May mắn là họ đã thành công, nếu không thì họ sẽ cho truyền dịch thẳng vào tủy sống của con bé".

Cô bé Mia lúc chưa bị bệnh.

Lúc đó, Anastacia và chồng cô, đều chỉ biết nhìn con mà khóc: "Vợ chồng tôi đau đớn như mình bị tàu hỏa đâm. Chúng tôi đã dành hàng giờ để khóc. Chúng tôi giận chính mình và đau lòng đến mức không thể thở được. Thật khó để diễn tả cảm giác đó như thế nào khi bạn nghĩ rằng bạn có thể mất đi đứa con yêu dấu của mình".

Các bác sĩ giải thích rằng do lượng sữa tươi dư thừa đã lấy đi sắt trong cơ thể Mia, mà sắt lại là thứ tạo ra máu. Không có sắt thì không có máu. Đây là điều mà 90% mọi người không ai biết. Đồng thời, các bác sĩ cũng khuyên các bố mẹ chỉ nên cho con uống hai hộp sữa mỗi ngày (khoảng 236ml).

Mẹ của Mia, Anastacia, cho biết thêm hiện tại, bé gái vẫn đang được theo dõi tại bệnh viện, nồng độ hemoglobin của cô bé đang dần cải thiện nhờ bổ sung sắt: "Điều đáng kinh ngạc là lượng máu của con gái tôi đã được duy trì ổn định. Mia có một cục máu đông ở nơi các bác sĩ cắm kim truyền vào trong động mạch, vì vậy con đang dùng thuốc làm loãng máu để đánh tan cục máu đông và sẽ khỏe hẳn trong khoảng 6 tuần nữa. Hôm nay Mia đã chơi trò ú òa với bố, mỉm cười và thậm chí, còn cố gắng 'ăn trộm' bánh sandwich của bố".

Mia chụp hình cùng bố mẹ và anh trai của mình.

Vì những trải nghiệm vừa qua như một cơn ác mộng, bà mẹ hai con Anastacia quyết định chia sẻ câu chuyện của mình lên Facebook để giúp các ông bố bà mẹ khác nâng cao nhận thức về sự nguy hiểm của việc tiêu thụ sữa bò quá mức. "Hãy cập nhật kiến thức làm cha mẹ và hãy tin vào bản năng của mình", cô khuyên.

Tình trạng thiếu máu thiếu sắt ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ

Theo bác sĩ Arany Nerminathan, bác sĩ nhi khoa tổng quát của Bệnh viện nhi Westmead ở Sydney (Úc), thì thiếu sắt là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu máu phổ biến nhất ở trẻ em. "Thiếu máu do thiếu sắt ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ thường xảy ra do trẻ uống quá nhiều sữa bò và nó có thể dẫn đến nhiều bệnh lý nghiêm trọng. Nguyên nhân sâu xa là vì sữa bò ngăn cản sự hấp thụ sắt của ruột do nó chứa hàm lượng protein và canxi cao.

Ngoài ra, nếu một đứa trẻ uống quá nhiều sữa mỗi ngày, điều đó có nghĩa là chúng không nhận được các nguồn chất sắt khác cũng như tất cả các vitamin và khoáng chất thiết yếu khác mà trẻ có được bằng cách duy trì chế độ ăn uống đầy đủ".

Bác sĩ Arany cũng cho biết thêm rằng trường hợp của Mia không phải là trường hợp hiếm gặp, bởi cô đã từng chữa trị cho những ca tương tự. Do đó, cha mẹ cần phải nhận thức được các dấu hiệu nguy hiểm. "Bệnh thiếu máu mãn tính sẽ xảy ra khi lượng máu trong cơ thể trẻ từ từ giảm xuống. Lúc đó, cơ thể bắt buộc phải bù đắp cho nó. Dấu hiệu phổ biến của bệnh là da nhợt nhạt, thiếu năng lượng, nhịp tim nhanh, khó thở, hay đổ mồ hôi. Bị thiếu máu do thiếu sắt cũng đồng nghĩa với việc trẻ ngừng phát triển, và các kỹ năng vận động thô của trẻ cũng bị ảnh hưởng".

Ngoài ra, Bác sĩ Arany cũng khuyên là trẻ nhỏ không nên uống quá 500ml hoặc hai hộp sữa mỗi ngày. "Nếu con bạn là đứa trẻ khó tính và kén ăn thì cha mẹ có thể đưa con đến gặp bác sĩ nhi khoa để được giúp đỡ. Nhưng tuyệt đối không được tăng lượng sữa quá mức và phải cho con ăn đủ 3 bữa mỗi ngày".

Nguồn: D.M, Baby