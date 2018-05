Mẹ 9x "khoe" bụng bầu to khổng lồ, nứt rạn đến chảy máu khiến mọi người vừa kinh ngạc, vừa xót xa

aFamily.vn>Mẹ và bé

Những vết rạn bắt đầu xuất hiện trên bụng cũng là khi nỗi niềm của mẹ bầu như càng dâng lên nhiều hơn. Đặc biệt là khi những vết rạn ấy chẳng hề dừng lại, cứ lan dần, lan dần từ bụng xuống đùi, bẹn, rồi ngược cả lên ngực nữa. Trường hợp của người mẹ trẻ H.T (20 tuổi, hiện sống ở Hưng Yên) cũng là một trong số đó. Hình ảnh bụng mang thai một nhưng còn to hơn cả thai đôi, căng như quả bóng sắp nổ, rạn chằng chịt của H.T khi được đăng trong một hội nhóm đang khiến nhiều mẹ phải kinh ngạc.

“Trời ơi, thương mẹ ấy quá! Nhìn qua cứ tưởng phải mang thai đôi, thai ba cơ!”; “Sao bụng như sinh đôi vậy, to quá!”; “Tội nghiệp bạn ấy quá. Bầu to mà da lại mỏng nữa. Các ông chồng hãy thương vợ nhiều hơn nhé!”; “Bụng bạn to quá, gấp 2 lần bụng mình!”... là những dòng chia sẻ của các mẹ khác khi nhìn thấy hiện trạng bụng bầu của H.T. Phần lớn các mẹ đều tỏ vẻ ngạc nhiên khi mang thai một lại to hệt thai đôi như vậy và xót xa khi tưởng tượng ra những cơn ngứa, đau đớn phía sau bụng bầu nứt toác của người mẹ.

Bụng bầu to khủng khiếp của mẹ H.T khiến nhiều mẹ kinh ngạc.

Mẹ H.T chia sẻ: “Mình mang thai lần đầu, hiện mới ở tuần thứ 34 nhưng đã tăng tổng cộng 17kg. Em bé đã được 2,6kg và theo lời bác sỹ thì cân nặng của bé khá lớn. Những vết rạn bắt đầu xuất hiện từ tuần thứ 23-24. Trước lúc rạn mình chỉ thấy hơi ngứa, nhưng bây giờ rạn to quá, có chỗ nứt chảy máu luôn. Mình bị rạn ở khắp nơi từ hông, bẹn đùi, chân cho đến cả ngực nữa”.

Những vết rạn cứ lan dần, nứt toác, còn chảy cả máu.

Điều đặc biệt là H.T ăn rất ít trong cả thai kỳ nhưng cân nặng lại tăng nhanh khó kiểm soát. Ở tam cá nguyệt thứ nhất, H.T bị nghén, không thể ăn uống gì được, chỉ ăn mỗi ruốc và rau luộc. Trong giai đoạn này, H.T chỉ tăng 2kg. Nhưng bắt đầu đến tháng thứ 4, ăn uống trở lại bình thường được, H.T cũng chỉ duy trì ăn nửa bát cơm mỗi bữa, kèm thêm ít thức ăn, hạn chế tinh bột. Chế độ bồi bổ mẹ bầu không có gì đặc biệt ngoài các loại sắt, canxi, vitamin tổng hợp, ít sữa bầu.

H.T cũng không ăn vặt nhiều, hầu như chỉ ăn hoa quả nhưng cân nặng vẫn tăng rất nhanh. Từ tháng thứ 4 đến tháng thứ 7, H.T tăng 13kg. Đến tháng thứ 8, mỗi tuần cô tăng thêm 2kg, đứng lên bàn cân mà thấy chóng mặt. Cân nặng hầu như chỉ tập trung ở phần bụng khiến bụng của H.T càng ngày càng căng phồng lên như quả bóng được bơm hơi căng đầy vậy.

Nhiều khi nhìn bụng mình trong gương, H.T luôn thấy buồn, xót xa.

Những vết rạn xuất hiện nhiều gây ngứa, đau và rất khó chịu, thế nhưng H.T luôn cố gắng không gãi, vì sợ sẽ để lại sẹo hay thêm nhiều hậu quả khác. “Đêm nào mình cũng khó ngủ vì vừa ngứa, vừa đau ở những vết rạn, bụng lại to quá nên rất khó thở”, H.T tâm sự. Bà mẹ 9X này cũng chia sẻ rằng trước cô có bôi kem chống rạn nhưng không đỡ, những vết rạn vẫn lan ra nhiều theo sự tăng cân của cơ thể.

“Nhiều hôm soi gương, em thấy xót xa, buồn phát khóc. Nhưng mình vẫn cố gắng lấy lại tinh thần vì chỉ mong con khỏe mạnh thôi là được rồi”, H.T chia sẻ về nỗi lòng của mình. Nhưng may mắn với H.T là còn có một người chồng rất thấu hiểu và yêu thương vợ. Chồng H.T luôn rất quan tâm, yêu chiều cô, ngày nào cũng bảo vợ nằm ra, bôi thuốc cho vợ rồi thường xuyên mua sữa, hoa quả về cho vợ tẩm bổ. Chồng cô cũng chưa bao giờ chê vợ béo hay xấu. Đó cũng là một động lực rất lớn để người mẹ trẻ này tiếp tục hành trình mang thai đầy thử thách, đợi ngày đón con yêu chào đời.

Đồng cảm với hình ảnh bụng bầu của H.T, một số mẹ khác cũng chia sẻ những hình ảnh bụng bầu to và rạn chằng chịt của mình:

Mẹ T. H cũng bị rạn chằng chịt lúc mang bầu.

Mẹ L.N cũng cùng cảnh ngộ khi mang bầu. Hiện chị đã sinh con được hơn 4 tháng.

Mẹ T.H mới bầu tuần 30 đã rạn nhiều như thế này, đến hiện tại tuần 38 tuần còn tồi tệ hơn nên không dám chụp.

Mẹ T.V đang mang thai đôi ở tuần thứ 36.