Mẫu "áo bơi" đình đám của Gucci đang làm dấy lên cuộc đua tranh vóc dáng toàn cầu, Việt Nam cũng có 3 ứng viên nặng ký

Chaeyoung (TWICE) lại biến hóa chiếc áo sexy theo phong cách sành điệu dễ thương với đủ thứ phụ kiện bắt mắt. So về vóc dáng thì Chaeyoung khó vượt trội so với các đàn chị, có điều cô nàng ghi điểm thuyết phục với khả năng mix đồ tinh tế.