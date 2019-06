Mặt mụn lấm tấm nhưng nhờ tối giản hóa chu trình skincare mà làn da của cô nàng này đã thay đổi hẳn sau 2 tuần

Còn vào buổi tối, Nicole sẽ dùng thêm sáp tẩy trang để làm sạch lớp makeup, sau đó rửa lại với sữa rửa mặt có khả năng làm sạch sâu hơn. Cô dùng sáp tẩy trang BANILA CO Clean It Zero Purifying, (khoảng 700.000 VNĐ); và sữa rửa mặt KIEHL'S Calendula Deep Cleansing Foaming Face Wash (khoảng 1 triệu đồng).