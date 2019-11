Lisa diện bikini do thương hiệu của Công chúa Thái Lan thiết kế, nửa kín nửa hở mà sexy quá đỗi

Mới đây cô nàng Lisa (Black Pink) lại vừa gây bão dân tình khi đăng tải loạt ảnh trong thời gian nghỉ ngơi cùng gia đình. Dạo biển sương sương, Lisa diện bộ bikini mix cùng áo xuyên thấu đem đến hình ảnh nửa kín nửa hở, vừa gợi cảm lại vừa kín đáo. Nhưng ít ai biết rằng mẫu bikini mà Lisa đã diện chính là trang phục do thương hiệu của Công chúa Thái Lan thiết kế.

Lisa khiến dân tình bấn loạn khi chia sẻ loạt ảnh trong kỳ nghỉ dưỡng vừa qua.



Ảnh chụp sương sương mà thần thái ngút ngàn như ảnh chụp tạp chí. Diện bikini khoác thêm áo xuyên thấu, Lisa nửa kín nửa hở mà sexy quá đỗi.



Công chúa Thái Lan Sirivannavari Nariratana nổi tiếng là người đam mê thời trang, thường xuyên là khách mời trong show diễn của các thương hiệu lớn. Bản thân cô cũng sở hữu thương hiệu thời trang riêng, cô vừa lãnh đạo công ty và đôi khi còn thiết kế trang phục.

Công chúa Thái Lan Sirivannavari Nariratana là khách mời quen thuộc của nhiều show thời trang lớn.



Bộ bikini của Lisa là sáng tạo do thương hiệu thời trang riêng của Công chúa Thái Lan thiết kế.



Bộ bikini mà Lisa đã mặc có giá khoảng 4,5 triệu đồng. Không rõ đây là trang phục do Lisa tự mua hay do thương hiệu gửi tặng nhưng trước đó Lisa cũng từng nhiều lần diện trang phục do thương hiệu này bày bán. Nhiều fan phỏng đoán, bên cạnh yếu tố thời trang, việc thường xuyên diện đồ của thương hiệu này cũng là cách Lisa thể hiện tình yêu với và sự ủng hộ với quê nhà.

Dân tình từng bắt gặp Lisa sử dụng chiếc túi mua hàng của thương hiệu này cho thấy cô từng mua hàng tại đây.



Mẫu vòng mà Lisa đeo khi biểu diễn chính là thiết kế do thương hiệu thời trang của Công chúa Thái Lan sáng tạo.



Với thành tích sold out nhanh chóng của Lisa, bất cứ những mẫu trang phục nào của cô nàng đều được dân tình tìm mua đến cháy hàng thì dự đoán mẫu bikini này cũng sẽ sớm hết hàng chỉ trong thời gian ngắn.