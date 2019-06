Làn da trẻ bất chấp tuổi tác sẽ không còn là ước mơ xa vời nếu bạn thêm 5 sản phẩm này vào chu trình skincare mỗi tối

1. Toner AHA

Sang tuổi 25, kết cấu làn da trở nên thô ráp và không đều màu, đó chính là báo hiệu để bạn bắt đầu bổ sung aha. Các AHA phổ biến nhất là axit glycolic, axit lactic, axit citric, axit malic, axit 2-hydroxyoctanoic và axit 2-hydroxydecanoic. AHA có nồng độ pH càng cao thì càng hoạt động mạnh mẽ hơn. AHA hoạt động bằng cách khuyến khích lớp da chết ngoài cùng bong ra hiệu quả hơn, từ đó làm giảm sự xuất hiện của nếp nhăn và cho phép các sản phẩm dưỡng da khác hấp thu vào da tốt hơn. Vì vậy bạn cũng đừng quên bổ sung vào chu trình chăm sóc da một loại toner chứa AHA để vừa giúp làm sạch sâu lại làm đều màu da nhé.

2. Lotion hyaluronic acid

Khi bạn bắt đầu nhìn thấy những nếp nhăn mờ dưới mắt dù ở độ tuổi trẻ, đó chính là dấu hiệu da bạn đang bị mất nước. Việc bạn cần làm lúc này là cấp nước cho da. Khi mua sắm các sản phẩm dưỡng da, hãy nhìn vào bảng thành phần và lựa chọn những thành phần axit hyaluronic hay natri hyaluronate – dễ thâm nhập vào da hơn nhờ kết cấu nhỏ.



Hãy sử dùng lotion/toner chứa HA (axit hyaluronic) vào buổi sáng và tối trước khi đi ngủ để làn da luôn được cấp ẩm đầy đủ. Ngoài ra, bạn có thể áp dụng phương pháp đắp mặt nạ toner để giúp dưỡng ẩm sâu hơn.



3. Serum Coenzyme

Coenzyme là chất chống oxy hóa trong cơ thể, mức độ coenzyme sẽ tăng từ lúc bạn sinh ra cho đến khi trưởng thành nhưng từ độ tuổi 25 đến 30 trở đi sẽ giảm dần theo tuổi tác. Dấu hiệu khi làn da thiếu coenzyme chính là việc da bị mất độ đàn hồi, dễ bị cháy nắng. Vì vậy, việc bổ sung coenzyme là cực kì cần thiết, sẽ giúp bảo vệ da của bạn khỏi bị tổn thương. Cách tốt nhất để bổ sung coenzyme và cơ thể hấp thụ hiệu quả nhất chính là qua các sản phẩm thuốc uống. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng serum cung cấp coenzyme vào buổi tối.



4. Kem dưỡng retinol

Khi bước sang tuổi 25, quá trình sản xuất elastin bắt đầu chậm lại, da mặt bạn bắt đầu co lại, xuất hiện những nếp nhăn, nếp chân chim. Đây chính là lúc thích hợp để bạn bổ sung thành phần retinol vào trong chu trình dưỡng da của mình. Nếu bạn sở hữu làn da nhạy cảm, dễ kích ứng, hãy thử bắt đầu với Retin-A với cường độ 0,01%. Retinol 0,04% - 0,1% hoạt động vừa phải nên bạn có thể bắt đầu sử dụng 2-3 đêm/ tuần hoặc mỗi đêm nếu da bạn có thể chịu đựng được. Việc sử dụng retinol sẽ giúp sản xuất chất elastin và collagen, việc sở hữu làn da 20 tuổi khi ở độ tuổi 25 không còn bất khả thi nữa! Chính vì vậy, bạn đừng quên sử dụng kem dưỡng chống lão hóa có chứa retinol, đặc biệt là vào buổi tối trước khi đi ngủ.

5. Serum Vitamin C

Vitamin C (Acid Ascorbic – AA) là một trong những chất chống lão hóa cực hiệu quả, bảo vệ da chống lại sự hình thành các gốc tự do. Vitamin C thuộc nhóm chất làm giảm sự hình thành melanin – nguyên nhân gây sạm, nám, tàn nhan của da. Ngoài ra, Vitamin C còn đóng vai trò quan trọng trong quá trình tổng hợp collagen trên da, giúp da mịn màng, ngăn ngừa nếp nhăn ở cả da trẻ lẫn da lão hóa. Bạn có thể sử dụng serum vitamin C cả sáng và tối để tăng hiệu quả bảo vệ da

Nguồn: Byrdie