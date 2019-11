“Làn da đẹp nhất trong cuộc đời của bạn bắt đầu từ đây” lột trần sự thật về làm đẹp

"Làn da đẹp nhất trong cuộc đời bạn bắt đầu từ đây" chính thức có phiên bản tiếng Việt

Paula Begoun không chỉ nổi tiếng với cương vị nhà sáng lập thương hiệu mỹ phẩm Paula’s Choice mà còn được hàng triệu người trên thế giới biết tới là tác giả của hơn 20 đầu sách về làm đẹp. Cảnh sát ngành mỹ phẩm ngoài lột trần sự thật về làm đẹp trên các kênh truyền hình, bà còn đúc kết những kiến thức, kinh nghiệm đó vào những đứa con tinh thần: Don’t Go to the Cosmetics Counter Without Me (Đừng tới quầy mỹ phẩm mà thiếu tôi), 40 Beauty Myths Busted - "Phá bỏ 40 lầm tưởng về làm đẹp", The best skin of your life starts here (Để có làn da hoàn hảo)... Tất cả tạo một bức tranh cung cấp kiến thức về chăm sóc da. Và Paula Begoun thực sự đã tạo nên một cách mạng về làm đẹp.

"Làn da đẹp nhất trong cuộc đời bạn bắt đầu từ đây" lột trần sự thật về làm đẹp

Với mong muốn giúp phái đẹp Việt dễ dàng tiếp cận những kiến thức chăm sóc da của Cảnh sát ngành mỹ phẩm, Paula’s Choice Việt Nam đã biên dịch và chính thức cho ra mắt cuốn sách The best skin of your life starts here phiên bản tiếng việt mang tên Làn da đẹp nhất trong cuộc đời của bạn bắt đầu từ đây. Đó cũng là một trong những cuốn sách "gối đầu giường" của hàng triệu tín đồ skincare trên toàn thế giới.

Cuốn sách là tâm huyết của đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm

Tâm huyết của đội ngũ tác giả ngoài bà Paula Begoun còn có Mr.Bryan Barron – Giám đốc nghiên cứu & phát triển sản phẩm, Ms.Desiree Stordahl – Giám đốc đào tạo chuyên môn từ Paula’s Choice. Với chuyên môn và nhiều năm kinh nghiệm của đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực làm đẹp và chăm sóc da, mỗi độc giả sẽ được hướng dẫn, đồng hành trên hành trình có được làn da đẹp nhất của mình.

Cuốn sách chinh phục hoàn toàn giới skincare Việt

Cuốn sách được dịch và biên tập lại bằng tiếng Việt, cấu trúc thành 15 chương và mỗi chương đề cập đến những chủ đề làm đẹp khác nhau. Dẫn chứng từ nghiên cứu khoa học, đưa ra kiến thức làm đẹp từ việc rút kinh nghiệm và thức tỉnh sau những hiểu lầm, cuốn "Làn Da Đẹp Nhất Trong Cuộc Đời Của Bạn Bắt Đầu Từ Đây" chinh phục hoàn toàn giới skincare Việt.

Khai sáng độc giả qua từng chương của cuốn sách

Sau chương mở đầu của cuốn sách, không đợi người đọc chờ lâu những thứ đang tìm kiếm cho sự tò mò, ngay tại chương 2 nhóm tác giả đã chia sẻ: Những sự thật về chăm sóc da mà ai cũng nên biết.

Câu hỏi thu hút "Vì sao bạn vẫn chưa có làn da đẹp nhất của chính mình" cho dù đầu tư thời gian, tiền bạc, công sức thì hàng loạt những yếu tố không mong muốn vẫn âm thầm tác động xấu đến làn da. Nhóm tác giả cũng chia sẻ, ngay cả với kinh nghiệm có được qua nhiều năm nghiên cứu công thức sản phẩm chăm sóc da thì vẫn thấy sốc khi có những sản phẩm được mua để chăm sóc vấn đề da nào đó nhưng lại khiến tình hình trở nên xấu hơn. Trọng tâm của chương này đề cập đến những sự thật chăm sóc da tránh nhầm lẫn mà bất cứ ai cũng nên biết sớm: Kích ứng là kẻ thù đáng sợ nhất của làn da; Mùi thơm gây rắc rối cho làn da của bạn hay lời khuyên bạn cần chăm sóc dịu nhẹ với làn da. Để kết thúc chương 2 trọn vẹn, "Quy tắc để chăm sóc da thành công" với trên 10 gạch đầu dòng và diễn giải ngắn gọn dễ hiểu cho ai cũng có thể áp dụng vào thực tế.

Cuốn sách đưa ra giải pháp mở đường hành trình skincare đúng đắn

Điểm đáng chú ý trong cuốn sách đó là thẳng thắn chỉ ra những sai lầm trong làm đẹp, chăm sóc da. Không chỉ bóc trần sự thật về làm đẹp, nhóm tác giả còn đưa ra giải pháp mở đường hành trình skincare đúng đắn. Đó chính là nội dung của chương 14 sẽ thu hút bạn không rời mắt trong cuốn sách làm đẹp 2019 đáng sở hữu này. Nhóm tác giả tuyên bố sẽ phá tan những truyền thuyết phổ biến nhất về làm đẹp mà nhiều người dễ dàng tin không một chút nghi ngờ. Chắc chắn "Làn da đẹp nhất trong cuộc đời của bạn bắt đầu từ đây" sẽ cho bạn quyết định đúng đắn nhất khi chăm sóc làn da của mình.

Ưa khám phá kiến thức làm đẹp và tò mò những sự thật đằng sau những lầm tưởng chăm sóc da, cuốn sách "Làn da đẹp nhất trong cuộc đời bạn bắt đầu từ đây" chính là gợi ý hay nhất cho năm 2019 của bạn. Liên hệ ngay Paula’s Choice Việt Nam theo hotline 1900 6409 để sở hữu ngay cuốn cẩm nang hữu ích này.