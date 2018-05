Không thể "lầy lội" hơn: nhiều fan đổ xô in ảnh chân dung Hoàng tử Harry và hôn thê Meghan Markle lên đồ bơi trước thềm đám cưới

Gia đình Hoàng gia Anh có một lượng fan khổng lồ không chỉ tại quê nhà mà còn tại nhiều quốc gia khác. Nếu như Công nương Kate Middleton và Công nương tương lai Meghan Markle là thần tượng thời trang của rất nhiều phụ nữ, mặc gì là món đồ đó "cháy hàng" nhanh chóng thì anh em Hoàng tử William - Harry cũng được nhiều cô gái coi là mẫu người trong mộng. Và khi đám cưới giữa Hoàng tử Harry và hôn thê Meghan Markle đang cận kề, nhiều fan cuồng tại Anh đã nghĩ ra một cách hết sức "lầy lội" để thể hiện sự hâm mộ của mình đối với cặp đôi hoàng gia: đặt in đồ bơi với hình chân dung của Harry và Meghan.



Hoàng tử Harry và hôn thê Meghan Markle hẳn sẽ "ngã ngửa" khi biết nhiều fan đã đặt in đồ bơi với chân dung của họ trong thời gian qua.

Theo Bags of Love, dịch vụ khá nổi tiếng tại Anh cho phép khách hàng in bất cứ thứ gì mình muốn lên các vật dụng, rất nhiều người đã in hình chân dung của Hoàng tử Harry và nữ diễn viên Meghan Markle lên các món đồ lưu niệm trong thời gian qua và ấn tượng nhất trong số đó là đồ bơi một mảnh. "Thứ được khách hàng đặt in khiến chúng tôi thấy thích thú nhất là đồ bơi in hình Harry, Meghan và cả William - Kate. Hẳn không có gì độc đáo hơn việc diện đồ bơi có in hình các Hoàng tử, Công nương và tung tăng trên bãi biển" - đại diện của Bags of Love chia sẻ.

Dịch vụ của Bags of Love cho phép khách hàng in bất cứ thứ gì lên các món đồ lưu niệm, trong trường hợp này là hình chân dung Hoàng tử Harry và Công nương tương lai Meghan Markle lên đồ bơi.

Và đây là kết quả.

Để sở hữu đồ bơi in hình các nhân vật hoàng gia khá đơn giản bởi website Bags of Love đã cung cấp sẵn đồ bơi trơn màu, khách hàng chỉ việc chọn bức hình mình yêu thích từ Internet nữa mà thôi. Được biết, giá cho một bộ đồ bơi in hình theo yêu cầu kiểu này là 38 bảng Anh cộng thêm 3,99 bảng tiền vận chuyển, vị chi là 1,3 triệu VNĐ và chỉ trong vòng tối đa 2 ngày, khách hàng tại London sẽ nhận được.

Đây rõ ràng là một cách "không đụng hàng" để thể hiện sự hâm mộ đối với cặp đôi hoàng gia trước thềm đám cưới. Chỉ không biết rằng Hoàng tử Harry và Công nương tương lai Meghan Markle sẽ cảm thấy thế nào khi tình cờ bắt gặp cảnh ai đó nô đùa trên bãi biển với... mặt mình trên người? Hẳn sẽ rất khó để diễn tả.

Nguồn: Metro