Không phải retinol, đây mới là thành phần làm nên làn da trắng mịn và nhan sắc không tuổi của phái đẹp Nhật

Phái đẹp Nhật khiến cả châu Á ngưỡng mộ vì làn da trắng hồng, mịn màng không tỳ vết, nhan sắc cũng trẻ trung bất chấp tuổi tác. Luôn có những bí mật riêng trong quá trình dưỡng nhan của phái đẹp Nhật, bên cạnh những phương pháp chăm sóc da tự nhiên hay chế độ ăn uống lành mạnh, bí mật của họ còn nằm ở thành phần dưỡng da CoQ10.

CoQ10 là gì?



Theo Shereene Idriss - bác sĩ da liễu của Trung tâm da liễu Union Square Laser, CoQ10 viết tắt của Coenzyme Q10, theo nhiều nghiên cứu là một hợp chất tự nhiên trong cơ thể đóng vai trò chống oxy hóa bảo vệ màng lipid tế bào, đặc biệt góp phần ngăn quá trình oxy hóa. Do đó, Coenzyme Q10 trở thành một trong các thành phần trong kem dưỡng da có tác dụng làm đẹp, xóa nhăn, chống lão hóa tốt.

Tại sao phái đẹp Nhật lại rất chăm bổ sung CoQ10 cho làn da

Theo Christine Bullock, thông thường, trong những điều kiện hoàn hảo nhất, cơ thể hoàn toàn toàn có thể sản xuất liên tục CoQ10 đáp ứng lượng cần thiết. Tuy nhiên, theo thời gian khi tuổi tác tăng cao, khi quá trình lão hóa xảy ra gây giảm nồng độ CoQ10 trong cơ thể.

Không chỉ ở Nhật mà nhiều quốc gia khác, phái đẹp đặc biệt ưu ái thành phần CoQ10 trong quá trình dưỡng da chống lão hóa của mình. "Nhiều thành phần trong kem dưỡng da Nhật Bản cũng được các hãng sản xuất mỹ phẩm tại Mỹ đánh giá cao. Bởi lẽ, người tiêu dùng Nhật Bản đòi hỏi các sản phẩm được sản xuất ra phải có sự đầu tư nghiên cứu kỹ lưỡng. Người Nhật am hiểu chi tiết về công dụng của các sản phẩm" - chuyên gia Michelle Yagoda, một trong những bác sĩ thẩm mỹ được vinh danh tại New York chia sẻ.

* Kích thích tế bào da phát triển

CoQ10 là thành phần quan trọng giúp tăng sinh Collagen, Elastin cũng như nhiều thành phần quan trọng khác của da. Nếu không có đủ Coenzyme Q10 để cung cấp năng lượng cho các tế bào, chúng trở nên kém đàn hồi và dễ bị tổn thương hơn, kéo theo lượng Collagen, Elastin và phần tử da quan trọng khác cũng giảm nhanh chóng.

Do đó bổ sung CoQ10 có thể giúp sữa chữa, tái sinh tế bào da cũng như giảm đi các thiệt hại, nhất là các hư tổn về tế bào da do tia cực tím gây ra. CoQ10 giúp kích thích sản xuất collagen, nâng cao cấu trúc da, giúp da săn chắc, đàn hồi, mịn màng hơn, hạn chế các nếp nhăn. Bên cạnh đó, CoQ10 cũng là 1 phân tử nhỏ có thể thẩm thấu sâu vào các tế bào da, do đó sẽ phát huy hiệu quả dưỡng da chống lão hóa tốt hơn.

* Bảo vệ và giảm thiểu tác động của ánh nắng mặt trời với làn da

Việc bổ sung CoQ10 thông qua kem dưỡng da có thể giúp sữa chữa làn da và tái sinh tế bào da cũng như làm giảm đi các thiệt hại này nhất là những hư tổn về tế bào da do tia UV gây ra, kích thích sản xuất collagen, giúp làm nâng cao cấu trúc da, giúp cho da được săn chắc, đàn hồi và mịn màng hơn hạn chế được những nếp nhăn da. Bên cạnh đó CoQ10 cũng là một phân tử nhỏ có khả năng xâm nhập tương đối sâu về các tế bào của da, chính vì vậy sẽ phát huy được hiệu quả dưỡng da chống lão hóa da được tốt hơn.

Những dòng kem dưỡng chứa thành phần CoQ10

Nivea Q10 Plus Anti-Wrinkle (ngày và đêm): Giá khoảng 290.000 VNĐ

Kem chứa các thành phần hoạt tính tự nhiên, liên quan đến các tế bào da, có tác dụng chống nếp nhăn hiệu quả. Kem phục hồi da vào ban đêm giúp làn da mượt mà và rõ ràng trẻ hơn, do đêm đến là lúc làn da của bạn dễ tiếp thu hydrat hóa, kem ngày bổ sung thêm chỉ số sống nắng bảo vệ da dưới tác động của ánh nắng mặt trời.

DHC CoQ10 Quick Gel Brightening Moisture: Giá khoảng hơn 1 triệu đồng

Sản phẩm thuộc dòng DHC Q có chứa hàm lượng coenzyme Q10 đậm đặc với khả năng trẻ hoá làn da cao gấp 10 lần so với các sản phẩm chống lão hoá thông thường. DHC CoQ10 Quick Gel Brightening đặc biệt được đánh giá cao bởi những người phụ nữ bận rộn hay những người đã có tuổi muốn giữ gìn làn da và nhan sắc trẻ trung của mình.

Swisse CoQ10 Anti-Ageing Face Moisturiser: Giá khoảng 355.000VNĐ

Swisse CoQ10 là sản phẩm chứa các Vitamin tự nhiên và vô cùng phong phú giúp chống lão hóa là da và giữ ẩm da rất hiệu quả. Kem dưỡng còn chứa các chất chống oxy hóa rất mạnh, có nguồn gốc từ chiết xuất thực vật, và chứa vitamin để bảo vệ da khỏi tác hại của các gốc tự do. Sự kết hợp giữa các thành phần quan trọng này sẽ giúp dưỡng ẩm, giảm sự xuất hiện của các nếp nhăn,vết chân chim, thậm chí là cho bạn làn da vẫn mịn màng, tươi sáng hơn khi đến tuổi.

Eucerin® Sensitive Skin Q10 Active Anti-Wrinkle: Giá khoảng 430.000 VNĐ



Kem chống lão hóa Eucerin Q10 ACTIVE Day Cream được thiết kế chuyên biệt chứa Coenzyme Q10 với khả năng tái tạo tế bào da và bảo vệ tế bào khỏi gốc tự do gây hại - nguyên nhân gây nếp nhăn và rãnh sâu trên da. Thành phần chất chống oxy hóa vitamin C, vitamin E, vitamin H dưỡng ẩm cho da khô, giảm viêm để bảo vệ da tốt hơn khỏi sự tấn công của gốc tự do.

Healthy Care CoQ10 Cream: Giá khoảng 200.000 VNĐ

Kem chống lão hóa CoQ10 Cream 50g của hãng Healthy Care Úc có chứa Coenzyme Q10 chất chống oxy hóa tự nhiên trong cơ thể bảo vệ chống lại lão hóa da. Kem chống lão hóa được nghiên cứu với công thức không gây kích ứng, giúp bạn giảm nếp nhăn và các dấu hiệu khác của sự lão hóa.

Nguồn: Beautyheaven