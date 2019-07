Không hổ danh con dâu nhà mốt Elie Saab: Được bố chồng dành tận 4 chiếc váy cưới Haute Couture, 1 trong số đó độc bản tráng lệ

Sang đến ngày 19/7, dân tình được dịp trầm trồ không ngớt trước chiếc váy cưới "siêu to khổng lồ" do đích thân Elie Saab thiết kế và may đo cho cô con dâu. Đây là trang phục mà nàng dâu mới nhà Elie Saab diện trong nghi thức hôn lễ truyền thống của Li Băng.