Không gì đáng hãnh diện hơn một làn da soi cận cũng khó thấy lỗ chân lông, và bạn chỉ cần áp dụng 3 cách sau là được

Không đáng sợ như mụn, cũng chẳng khiến diện mạo xuống sắc trầm trọng như nếp nhăn hay tình trạng nám da nhưng lỗ chân lông vẫn là một trở ngại lớn, ngăn ước mơ về làn da mịn mướt, không tỳ vết của bạn trở thành hiện thực.

Và dù có một sự thật, lỗ chân lông to không thể thu nhỏ lại được nhưng nếu nghe theo 3 lời khuyên sau từ bác sĩ da liễu, bạn có thể khiến lỗ chân lông như thể không tồn tại.

1. Giải phóng lỗ chân lông

Những tạp chất như: bã nhờn, bụi bẩn, tế bào chết tích tụ sẽ khiến lỗ chân lông trên da bạn trông to hơn hẳn. Và từ thực tế này, bác sĩ da liễu nổi tiếng Joshua Zeichner khuyên bạn nên dùng thêm sản phẩm chứa AHA/BHA – 2 loại acid có khả năng làm mịn, sáng da và giải phóng lỗ chân lông của bạn khỏi những tế bào chết già cỗi. Kết quả, bạn sẽ sớm có được làn da mịn mượt với lỗ chân lông siêu nhỏ (về phần nhìn).

Tuy nhiên, bên cạnh việc tẩy da chết với AHA/BHA khoảng 2 – 3 lần/tuần, bạn còn phải chú trọng đến bước làm sạch mỗi ngày, với đầy đủ 2 thao tác: tẩy trang và dùng sữa rửa mặt. Bởi lẽ, chỉ khi bụi bẩn, dầu thừa và tàn dư makeup, kem chống nắng không còn tồn đọng, làn da mới có cơ hội chạm đến ngưỡng mịn mướt, như thể không có lỗ chân lông được.

2. Thoa kem chống nắng mỗi ngày

Ánh nắng chính là "kẻ tội đồ" khi mang lại biết bao rắc rối cho làn da, bao gồm cả việc khiến lỗ chân lông trông to, rõ hơn. Theo bác sĩ da liễu Rachel Nazarian tại New York: "Ánh nắng mặt trời phá hủy cấu trúc collagen – yếu tố chịu trách nhiệm bảo đảm độ săn chắc và đàn hồi của da. Và đây cũng là lý do, tiếp xúc với ánh nắng thường xuyên sẽ khiến da chảy xệ, lỗ chân lông trông lớn hơn". Và nếu mộng mơ về làn da đẹp không tỳ vết, điều tối thiểu bạn cần làm chính là thoa kem chống nắng mỗi ngày với chỉ số ít nhất là SPF 30.

3. Dùng retinol

Thêm bằng chứng nữa cho thấy, retinol thực sự là điều kỳ diệu đối với làn da. Cụ thể, thành phần này không chỉ là phẳng nếp nhăn, xóa mờ đốm nâu mà còn hoạt động mạnh mẽ để trị mụn và giúp lỗ chân lông trông nhỏ mịn hơn. Và tất cả những phép màu đó đến từ khả năng kích thích sản sinh collagen và điều tiết bã nhờn của retinol.

Tuy nhiên, retinol có thể gây kích ứng da với những biểu hiện như: bong tróc, đẩy mụn nên khi mới sử dụng, bạn chỉ nên dùng retinol khoảng 1 lần/tuần rồi tăng tần suất khi làn da đã quen hơn. Bên cạnh đó, thoa kem dưỡng ẩm sau retinol để làm dịu da, bôi kem chống nắng và không dùng retinol cùng lúc với AHA/BHA cũng là những nguyên tắc bạn cần nhớ để da không bị kích ứng nghiêm trọng.

