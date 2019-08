Bị chê tiểu thư bánh bèo, HH Đỗ Mỹ Linh lại tiếp tục bị soi việc chọn nhầm áo lót trong tập 7 "Cuộc đua kỳ thú"

"Cuộc đua kỳ thú - The Amazing Race 2019" đang đến tập thứ 7 với những thử thách gay cấn và cam go nhất đòi hỏi các đội chơi phải thực sự hiểu nhau và quyết tâm cao độ mới có thể vượt qua được. HH Đỗ Mỹ Linh lần đầu tiên tham gia một chương trình thực tế phải vận động nhiều như "Cuộc đua kỳ thú" đang bị dân tình nhận xét là bánh bèo, suốt ngày ỷ lại đồng đội khi hầu hết những thử thách đều do Lê Xuân Tiền thực hiện.

Tập 7 còn chưa chính thức phát sóng mới chỉ có trailer, Đỗ Mỹ Linh lại tiếp tục gặp khó khăn với những thử thách của cuộc thi, loay hoay mãi không hoàn thành được thử thách. Cô còn mắc lỗi chọn trang phục trong tập 7 này.

HH Đỗ Mỹ Linh bật khóc trước thử thách khó khăn này. Tuy nhiên dân tình còn soi ra lỗi trang phục của nàng Hậu.

Với thử thách phải vận động, dùng sức khá nhiều cho thử thách mạo hiểm, Đỗ Mỹ Linh đã chọn một set đồ thể thao ôm sát với áo ba lỗ crop top và quần legging để tiện di chuyển, tham gia thử thách; nhưng cô lại để lộ dây áo bra màu đen trên sóng truyền hình.

Mặc áo crop top ba lỗ dáng thể thao nhưng Đỗ Mỹ Linh lại không giấu phần dây áo bra đi mà lại để lộ ra ngoài khiến ai cũng nhìn thấy. Đang bị soi khá nhiều về tính cách điệu đà, bánh bèo trong chương trình, lần này Đỗ Mỹ Linh lại để lộ dây áo, dân tình càng soi hơn.

Cũng là kiểu áo crop top thể thao như vậy nhưng cặp đôi Kỳ Duyên và Minh Triệu lại không hề lộ dây áo. Cả hai khéo chọn thiết kế bra phù hợp để hình ảnh của mình trên sóng truyền hình chỉn chu và tinh tế hơn.

Với những thiết kế áo mà HH Đỗ Mý Linh mặc đương nhiên các nàng sẽ không thể chọn kiểu áo bra thông thường với phần dây vòng qua vai để mặc bên trong, áo dây quai chữ X mới là lựa chọn hợp lý nhất để có thể giấu đi phần quai dây thừa thãi lộ ra.

Rõ ràng khi mặc áo bra quai chữ X thì phần quai dây sẽ được giấu vào trong lớp áo crop top, Đỗ Mỹ Linh sẽ không gặp phải tình huống lộ dây áo trên sóng truyền hình.

Một số mẫu áo bra quai chứ X để các chị em tham khảo, rút kinh nghiệm từ trường hợp của Đỗ Mỹ Linh.

Hoặc nếu không có áo quai chữ X, các nàng có thể vẫn mặc áo bra với thiết kế cơ bản như bình thường, sau đấy sử dụng một chiếc kẹp để kéo phần quai dây phía sau lưng lại gần nhau như vậy cũng tạo đường chữ X và có thể giấu đi sau lớp áo.