Khoe vòng eo nhăn nhúm, mẹ 3 con cho cả thế giới biết sức tàn phá khủng khiếp của cơ thể sau khi sinh

Bà mẹ 3 con, Sheri Grant, 29 tuổi, đến từ New South Wales (Úc), cho biết hồi còn trẻ cô luôn cảm thấy bất an về cơ thể của mình. Sheri có khung xương nhỏ nên nhìn bé hơn rất nhiều so với bạn bè cùng trang lứa, chính vì thế cô thường được khuyên nên ăn nhiều vào để cơ thể tăng cân lên.

Thế nhưng, sau khi sinh con trai đầu lòng tên William vào năm 2014, bà mẹ này đã bắt đầu thay đổi nhận thức và đánh giá cao cơ thể của mình hơn. Không lâu sau, cô đã sinh thêm 2 cậu con trai nữa tên Kyle và Casey, đồng thời cũng mở thêm 1 trang Instagram mang tên "sherieheather" để đăng tải những bức ảnh chân thật, không qua chỉnh sửa về cơ thể sau sinh của mình. Sherie hi vọng những bức ảnh này sẽ truyền cảm hứng cho những bà mẹ khác biết yêu thương cả những điều chưa hoàn hảo trên cơ thể mình.

Dù cho cơ thể bị chảy xệ, lỏng lẻo vô cùng sau sinh nhưng Sheri vẫn không ngại ngần khoe trên nó lên mạng

Trên trang Instagram cá nhân này của Sheri, mọi người có thể thấy những bức ảnh cô đang tạo dáng với 3 cậu con trai nhỏ hay video quay cảnh cô véo vào làn da lỏng lẻo của mình để thể hiện tình yêu với cơ thể.



Chia sẻ về câu chuyện của mình, Sheri cho biết:

"Trong suốt thời gian dài khi lớn lên, tôi không hề thích cơ thể của mình chút nào. Khi còn là một cô bé, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình phù hợp ở bất cứ nơi đâu. Tôi luôn muốn biến mình thành người khác, nếu không thì bản thân tôi luôn thấy xấu hổ vì không theo được những kì vọng mà xã hội đặt lên cho mình.

Tôi luôn bị bảo phải ăn nhiều lên vì người gầy như que củi, càng lớn thì tôi càng nhận về nhiều lời chê bai. Thậm chí người lớn còn bình phẩm về cơ thể tôi khi tôi mới 14 tuổi, những lời nói này làm tổn thương tất cả mọi người. Tôi cảm thấy lạc lõng trong thế giới hỗn độn đầy sự ghét bỏ này.

Thân hình cô chằng chịt những vết rạn.

Thế nhưng việc trở thành 1 người mẹ đã cho tôi thấy sức mạnh mà cơ thể đã trải qua để tạo ra 3 đứa con xinh đẹp vô cùng. Chứng kiến sự thay đổi đáng kể của cơ thể sau sinh khiến tôi càng yêu thương nó hơn.



Tôi luôn muốn giúp đỡ mọi người, tôi thấy rất nhiều phụ nữ không hài lòng với cơ thể của họ, đặc biệt là những bà mẹ mới sinh. Điều đó tạo ra sự thích thú khi tôi chia sẻ cuộc sống thực của mình lên mạng và cho họ thấy không ai là hoàn hảo cả. Rất nhiều bạn bè của tôi cũng nói rằng tôi đã truyền cảm hứng cho họ.



Cô chẳng ngại ngần khoe những vùng da chảy xệ trên cơ thể mình.

Tôi muốn mọi người biết rằng họ đẹp từ trong ra ngoài dù cho người khác có nói gì đi chăng nữa, đã lâu lắm rồi chúng ta luôn bị ảnh hưởng bởi những hình mẫu trên tạp chí. Chúng ta cần biết thêm về những vóc dáng thực tế, để thế hệ trẻ thấy rằng cơ thể của họ luôn đẹp theo cách độc đáo, kệ cho xã hội ngoài kia có nói gì. Đó chính là lý do tại sao tôi chia sẻ lại câu chuyện của mình", cô Sheri nhắn nhủ lại.

Nguồn: Mirror