Khó tin nhưng là thật: Bạn có thể thu gọn vòng bụng chỉ sau vài tiếng với 1 trong 7 loại đồ ăn, thức uống sau

Bạn đang cần xúng xính trong những bộ cánh đòi hỏi eo ót, mi nhon nhưng ngặt một nỗi, vòng bụng đã sẵn đẫy đà hoặc bỗng nhiên, phình to bất thường vì chứng chướng bụng, đầy hơi? Không sao cả, hai huấn luyện viên Katrina Hodgson và Karena Dawn - đồng sáng lập cộng đồng chia sẻ kiến thức về ăn uống lành mạnh, luyện tập hiệu quả Tone It Up đã bật mí với chuyên trang Byrdie về 7 loại thực phẩm thần kỳ, có thể làm ngót vòng bụng của bạn chỉ trong vài tiếng đồng hồ nhờ khả năng kích thích tiêu hóa và thải độc hiệu quả.

1. Nước chanh + bột ớt

Hai huấn luyện viên gợi ý rằng nếu chỉ còn vài tiếng nữa là đến sự kiện quan trọng, và bạn cần xuất hiện với vòng bụng thon gọn thì một cốc nước chanh, pha với một thìa café bột ớt Cayenne sẽ giúp ích được rất nhiều. Đặc biệt là tính cay của bột ớt sẽ giúp thúc đẩy tiêu hóa, làm tan khí gas, giảm áp lực của dạ dày, từ đó giúp vòng bụng xẹp đi nhanh chóng.

2. Nước nghệ

Cũng giống như ớt, nghệ là gia vị hơi cay và có khả năng detox, tạo điều kiện để hoạt động tiêu hóa diễn ra trơn tru hơn. Cách dùng thì rất đơn giản, bạn hãy hòa một thìa café bột nghệ vào nước lọc, trà, nước hoa quả hay sinh tố đều được, sau đó thưởng thức và chờ đợi kết quả kỳ diệu xảy ra.

3. Nước dừa

Những tưởng nước dừa sẽ gây chướng bụng nhưng hóa ra theo 2 huấn luyện viên Katrina và Karena, loại nước này lại giúp thu gọn vòng bụng đáng kể: "Bạn sẽ muốn cơ thể được cấp ẩm hiệu quả, giúp trung hòa đi muối sodium đang tồn động". Và nói qua về sodium, đây là một loại muối cơ thể hấp thụ phần lớn qua thực phẩm chế biến sẵn, dễ gây tích nước, sưng phù và việc loại bỏ muối sodium sẽ giúp cơ thể nhẹ nhõm hơn, vòng bụng cũng nhỏ gọn đi hẳn.

4. Nước gừng

"Gừng là sự lựa chọn tuyệt vời để thu gọn vòng bụng, dù bạn uống trà, ép gừng cùng hoa quả hay xay sinh tố cũng đều ổn", hai huấn luyện viên cùng đồng tình. Củ gừng vốn được công nhận với khả năng thúc đẩy tiêu hóa tốt, giải độc nên không lấy làm lạ khi thức uống với loại gia vị này trở thành "cứu tinh" cho vòng bụng lớn bất thường. Ngoài những gợi ý trên, các huấn luyện viên cũng chia sẻ đến bạn công thức nước ép gừng tươi + nghệ tươi + chanh và chắc chắn, bạn sẽ thu được kết quả ưng ý sau khi thưởng thức.

5. Trà bạc hà

Nếu cảm thấy những loại nước uống trên khá khó cảm, bạn có thể tìm đến trà bạc hà để nhanh chóng xử lý vòng bụng đẫy đà.

6. Măng tây

Theo hai huấn luyện viên: "Những thực phẩm như măng tây là "thuốc" lợi tiểu tự nhiên. Vậy nên vài tiếng trước khi cần đi đâu đó với vòng bụng mi nhon, việc bạn ăn một ít măng tay sẽ giúp giảm bụng trông thấy, tuy nhiên, đừng thêm muối vào bởi gia vị này có thể gây chướng bụng".

7. Cải bó xôi

Cải bó xôi sẽ giúp làm ngót bụng bằng cách bổ sung chất xơ cho hệ tiêu hóa của bạn. Và hiệu quả thu gọn bụng sẽ phát huy tối ưu nhất nếu bạn xay 1 nắm cải bó xôi với 1/2 cốc nước dừa, 1/2 cốc nước dứa ép, 1 miếng gừng dày một centimet, đá lạnh, 1 thìa café bột nghệ để tạo thành hỗn hợp sinh tố giúp giảm bụng thần tốc.

