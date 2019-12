Khi mang thai hâm mộ cuồng nhiệt HLV Park Hang-seo, đẻ con xong mẹ gặp “cái kết” ngoài sức tưởng tượng

Nhiều người vẫn thường truyền tai nhau rằng khi mang thai nếu suy nghĩ quá nhiều về ai đó thì con sinh ra sẽ giống người đấy. Điều này tuy chưa rõ thực hư nhưng cũng có nhiều mẹ chia sẻ việc con cái mình sinh ra có những đặc điểm giống hệt người mình ghét hoặc hâm mộ cuồng nhiệt.

Mới đây, một bà trẻ đã tiết lộ trong thời gian mang thai chị rất hâm mộ huấn luyện viên Park Hang-seo nên khi đẻ con ra rất giống ông. Những chia sẻ này ngay lập tức đã "gây bão" mạng xã hội và thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

Bài chia sẻ "gây bão" mạng xã hội.

Được biết, em bé đáng yêu trong hình ảnh trên có tên Kim Min Ho, 9 tháng tuổi, mang trong mình 2 dòng máu Hàn - Việt. Những hình ảnh so sánh trên khiến nhiều người kinh ngạc bởi mức độ giống nhau giữa bé và huấn luyện viên Park lên đến đến 80%.

Liên hệ với mẹ của bé, chị Nguyễn Thị Hồng Nga (hiện đang sinh sống tại Hàn Quốc) cho biết: "Lúc đầu mình cũng không biết bé giống thầy Park đến thế, nhưng mỗi khi đăng hình bé lên Facebook hay vào group dành cho mẹ bé thì mọi người đều bảo bé giống thầy Park. Mình cũng chỉ nghĩ do bé giống ba là người Hàn nên có nét giống nhau, nhưng khi nghe mọi người nói như vậy mình mới tìm hình thầy Park và sao sánh thì thấy hầu như các nét trên khuôn mặt Min Ho rất giống thầy. Mình có đưa ảnh cho chồng xem và anh ấy cũng thấy vậy".

Chị Hồng Nga và con trai.

Những hình ảnh đời thường đáng yêu của bé Min Ho.

Bà mẹ trẻ cũng cho hay bản thân chị là người hâm mộ huấn luyện viên Park Hang-seo cuồng nhiệt nên đó có thể là lý do bé Min Ho sinh ra có khuôn mặt giống thầy Park: "Khi mang thai bé là lúc đội tuyển U22 thi đấu giải AFC nên mình có theo dõi các trận đấu và rất hâm mộ thầy Park vì đã làm nên kì tích cho đội tuyển Việt Nam. Mình cực kì thích các biểu cảm của thầy trong trận đấu và khi phỏng vấn, nhưng mình nghĩ đó cũng là một phần, còn lại chắc do trùng hợp thôi vì ông nội và ba bé cũng hao hao giống thầy. Khi nghe mọi người so sánh vậy, mình có kể cho gia đình chồng, ai cũng rất vui và mong bé sau này lớn lên sẽ thành công như thầy Park".

Bé Min Ho chụp ảnh bên bố và ông nội.

2 vợ chồng chị Hồng Nga.

Bên dưới bài chia sẻ của chị Hồng Nga, nhiều người đã để lại bình luận bày tỏ sự thích thú của mình rằng:

- Có một sự vô tình giống không hề nhẹ.

- Cưng quá con trai ơi.

- Nhìn giống thật mom ạ.

- Tưởng con cháu nhà ông ấy chứ giống quá đi thôi.

- Mình mê chồng quá nên đẻ con ra giống ba nó y chang luôn.

- Lớn lên cũng thành công như ông thầy nha con.