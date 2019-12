Khi bạn tham ăn nhưng có bà chị lầy lội: Miếng ăn đưa đến tận miệng rồi mới nhận ra mình bị lừa

Bánh kẹo, nước ngọt, snack... là những món ăn vặt được nhiều người yêu thích từ người lớn đến trẻ con, thế nhưng những thực phẩm này có hại cho sức khỏe vô cùng. Chính vì thế, các bậc phụ huynh luôn phải tìm cách hạn chế cho con ăn đồ ăn vặt. Thậm chí, đôi khi phải sử dụng đến "mưu mẹo" nếu như các bé tham ăn quá.

Cậu bé Tiêu Thành Lương, hơn 1 tuổi (sống tại Hắc Long Giang, Trung Quốc) cũng là một cậu nhóc như vậy, bé dường như có chiếc bụng không đáy và muốn ăn cả thế giới. Thế nhưng không phải vì thế mà Thành Lương có thể ăn thỏa thích mọi thứ, vì cứ định ăn một món ăn vặt nào đấy là sẽ bị chị gái lừa ăn đồ lành mạnh ngay.

Thành Lương đòi ăn kẹo mút nhưng bị chị gái lừa ăn dưa chuột. Biểu cảm cậu bé như rất hoang mang, nghi ngờ thứ mình vừa ăn.

Em trai đòi ăn kem, cô chị tinh quái này cũng gọt dưa chuột thành hình dáng giống hệt cây kem.

Mẹ của 2 chị em chia sẻ: "Chị gái của Tiêu Thành Lương hiện tại 14 tuổi, cả 2 đứa cách nhau 12 tuổi. Con gái tôi thường hay nghĩ ra mẹo để lừa em trai như vậy mỗi khi thằng bé đòi ăn thứ gì đó không phù hợp. Tiêu Thành Lương rất ham ăn và đòi ăn rất nhiều, chính vì thế thằng bé luôn gặp khó khăn trong việc giảm cân".

Chị sẽ ăn kem thật còn em thì ăn dưa hấu nhé.

Sao nước ngọt của chị và em khác nhau 1 trời 1 vực thế này.

Bà mẹ cũng chia sẻ 2 chị em rất thân nhau, đôi khi cậu bé còn bám chị hơn mẹ. "Con gái tôi rất muốn có em trai. Con bé nói rằng muốn có bạn để chơi cùng và lo lắng nếu như sau này vào đại học thì tôi sẽ rất buồn. Quả là một đứa trẻ chín chắn, biết suy nghĩ".

Những video của 2 chị em cũng là do mẹ quay lại, cô hi vọng sau này khi 2 con lớn lên có thể xem lại và nhớ mãi về những kỉ niệm tươi đẹp này. "Tôi sẽ luôn nhớ lý do vì sao mà tôi quay lại những video này. Tôi muốn ghi lại những khoảnh khắc các con trưởng thành mỗi ngày. Hi vọng các con sẽ luôn hạnh phúc và mạnh khỏe".

Nhiều người khi xem những hình ảnh này đã vô cùng thích thú và để lại nhưng bình luận rằng:

- Khổ thân con, chắc ăn xong tự hỏi sao món gì vị cũng giống dưa chuột thế?

- Bà chị tốt nhất hành tinh đây rồi.

- Cô chị sau này lớn lên sẽ thành bà mẹ rất đảm đang đây.

- Khuôn mặt cậu bé khi nếm đồ ăn như kiểu: "Có gì đó sai sai ở đây".

- Tiêu Thành Lương thật may mắn khi có chị gái như người mẹ thứ 2 vậy.