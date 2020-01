Hóc nghẹn 1 miếng xoài, bé 8 tháng tuổi đang ăn ngon lành bỗng dưng im bặt, mặt đỏ ửng

Vào năm nay, một bà mẹ đến từ Ewloe, North Wales (Anh), đã nhận được giải thưởng St John Ambulance Everyday Heroes - giải thưởng tôn vinh những người anh hùng cứu sống người khác được tổ chức bởi Reverend Richard Coles – vì chị đã sơ cứu đúng cách khi con gái bị nghẹt thở bởi một miếng xoài.

Chị Lindsey đã nhận được giải thưởng St John Ambulance Everyday Heroes vì xử lý đúng cách và đã cứu sống con khi con gái hóc một miếng xoài.

Chị Lindsey Hughes (32 tuổi), người được vinh dự nhận giải thưởng kể: "Chuyện này xảy ra khi Phoebe mới được 8 tháng tuổi. Hôm đó, tôi cùng con đi dạo dọc bãi biển ở Brighton. Tôi đang cai sữa cho Phoebe và đang tập cho con ăn dặm. Vì đang mọc răng nên con bé rất thích gặm trái cây, do đó, tôi liền đưa cho Phoebe một miếng xoài bằng ngón tay để nhai. May mắn là khi đó tôi đã ngồi xuống ghế đá và nhìn con ăn. Đột nhiên, tôi thấy Phoebe im lặng. Mặt con chuyển sang đỏ ửng chỉ trong vài giây và đôi mắt mở lớn trừng trừng. Trông Phoebe lúc ấy như thể bị sốc, con bé không hiểu được chuyện gì đang xảy ra".

"Rồi tôi trông thấy con như bị co giật vì Phoebe vùng vẫy trong hoảng loạn. Điều này thật kinh khủng. Tôi bắt đầu hét lớn để nhờ giúp đỡ, nhưng không có một ai ở xung quanh. Tôi vội bế con ra khỏi xe đẩy. Ngay từ khi mang bầu, tôi đã rất sợ việc em bé bị hóc nghẹn nên đã xem video của St John Ambulance (Tổ chức chuyên thực hiện việc giảng dạy và thực hành sơ cứu y tế ở nhiều quốc gia trên toàn thế giới) về cách xử lý khi trẻ bị nghẹt đường thở do hóc dị vật".

Cô bé Phoebe lúc 8 tháng tuổi.

Do đó, chị Lindsey đã đặt đứa trẻ nằm sấp vắt ngang trên hai chân của mình, mông cao hơn so với đầu một chút. "Tôi vỗ thật mạnh ba cái lên lưng của Phoebe dù tôi không hề muốn con bị đau, nhưng trong trường hợp này tôi không còn cách nào khác. Đến tiếng vỗ lưng thứ tư thì miếng xoài văng ra khỏi miệng và Phoebe bắt đầu thở lại. Con bé dần tỉnh táo, sắc mặt trở nên hồng hào như bình thường, thậm chí còn đưa tay ra xin mẹ miếng trái cây nữa", bà mẹ nhớ lại.

Còn hiện giờ thì Phoebe đã trở thành một cô bé 4 tuổi xinh đẹp và đáng yêu như thế này.

Qua sự cố hóc thức ăn của con mà chị Lindsey tin rằng việc xem video của St John Ambulance đã giúp chị cứu sống được con gái của mình. Chị chia sẻ: "Khi chứng kiến cảnh con mình đang bị nghẹn thở, thật khó để suy nghĩ mình phải làm gì. Nhưng tôi đã xem video hướng dẫn này rất nhiều lần nên tôi đã có sự chuẩn bị trước. Bây giờ, Phoebe là một cô bé 4 tuổi xinh đẹp và tuyệt vời. Con rất vui vẻ và có tính cách đáng yêu".

Nguồn: Mirror

